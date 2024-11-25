https://sarabic.ae/20241125/بعد-التصريحات-الأخيرة-هل-يتوصل-حزب-الله-وإسرائيل-لاتفاق-يوقف-الحرب-1095178634.html

بعد التصريحات الأخيرة... هل يتوصل "حزب الله" وإسرائيل لاتفاق يوقف الحرب؟

بعد التصريحات الأخيرة... هل يتوصل "حزب الله" وإسرائيل لاتفاق يوقف الحرب؟

سبوتنيك عربي

على الرغم من استمرار التصعيد الميداني، تشير التصريحات الإسرائيلية والأمريكية إلى قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في غضون أيام. 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T18:37+0000

2024-11-25T18:37+0000

2024-11-25T18:37+0000

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قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن "مجلس الوزراء الأمني، وليس الحكومة بأكملها، سيعقد اجتماعاً، غدا الثلاثاء، لبحث وقف إطلاق النار في لبنان".وأكد دانون: "قبل اجتماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن حكومة بلاده لم تنته بعد من الاتفاق عليه، لكنها تمضي قدما"، مشيراً إلى أن "إسرائيل ستكون قادرة على تحييد أي تهديد في جنوب لبنان".من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إنه "لا توجد عقبات جدية تحول دون بدء تنفيذ الهدنة المقترحة من الولايات المتحدة ‌الأمريكية"، ‌مؤكدا أن "لجنة من 5 دول بقيادة أمريكا ستراقب الهدنة".وطرح البعض تساؤلات بشأن صدق المعلومات المعلنة، وإمكانية وقف الحرب في لبنان خلال الفترة القادمة بعد فشل المحاولات السابقة في الوصول إلى حل بسبب تعنت نتنياهو.معلومات متضاربةاعتبر المحلل السياسي اللبناني، سركيس أبو زيد، أن المعلومات حول التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ما زالت متضاربة، هناك مصادر متعددة تؤكد أن هناك إيجابية وخلال أسابيع معدودة سوف يتم الاتفاق، فيما يتصاعد القصف والتصعيد الإسرائيلي في الميدان.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لا توجد معلومات مؤكدة بأن هناك اتفاقًا، حيث دائما ما يكون هناك عقبات حول بعض البنود وتفسيرها، ويتم التهرب من إعلان الاتفاق، لأن نتنياهو يريد الاستفادة من الوقت لتدمير أكبر عدد ممكن من البنى التحتية والمنازل في الجنوب، حتى يمنع عودة الجنوبيين لأرضهم حين يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.وأشار إلى أن "لبنان أعلن الموافقة على القرار 1701 وعلى شروط الاتفاق، لكن هناك خلافات حول تفسير بعض البنود، ونلاحظ أن إسرائيل لا تزال متشددة بها، ولم يوح أو يعلن الموافقة على الاتفاق".ويرى أبو زيد أن المعلومات متضاربة، والميدان لا يزال مشتعلا، ونتائج الميدان يوضح مستوى الاتفاق والتنازلات والحل، هناك معطيات أخرى تقول إن نتنياهو مضطر لوقف إطلاق النار، في ظل وجود نقمة في صفوف الجيش وضغوط داخلية تشجع وتفضل وترجح إمكانية الاتفاق.ومضى قائلًا: "لكن يبدو أن نتنياهو لا يزال يراهن على استمرار الحرب لحصد أكبر وأفضل نتائج، بيد أن هذا الرهان قد يتفجر باعتبار أن نتائج الميدان لا تتوافق مع تطلعاته دائما".تقدم ملموسفي السياق، اعتبر الناشط اللبناني أسامة وهبي، أن هناك اتصالات لا تزال جارية، ولم يعلن أي طرف عن انتهاء هذه المساعي التي كانت إيجابية، عندما زار هوكشتاين لبنان وإسرائيل، وقال إن هناك تقدما وإيجابيات، لكن بعض التفاصيل تحتاج لمزيد من التدقيق والتعديل الطفيف.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يؤكد الجانب الأمريكي اليوم أن هناك تقدما ملموسا لكن بعض الأمور تحتاج للمسات أخيرة، إضافة إلى الضغط الداخلي الإسرائيلي على نتنياهو بعد أن باتت الحرب شخصية، في حين أن الجيش الإسرائيلي يغرق أكثر فأكثر بالوحول اللبنانية.وتابع: "كلما توغل الجيش الإسرائيلي في العمق اللبناني كلما أصبحت الخسائر أكبر، ويكون هناك صعوبة في الانسحاب، وهناك في الداخل الإسرائيلي من يريد الذهاب لتسجيل الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله من اغتيال القادة، والتوغل وتدمير القرى الأمامية وتفكيك البنى التحتية لحزب الله".لكن كلما طال الوقت قبل إنجاز الاتفاق يعني الدخول في حرب استنزاف لن تكون في مصلحة إسرائيل أو حزب الله.ويرى وهبي أن الكل لديه مصلحة في إنهاء الحرب التي طالت أكثر من المتوقع، وهناك فترة سماح لإدارة ترامب لنتنياهو أن ينحز كل ما عليه قبل دخول ترامب البيت الأبيض، لكن إذا استهلك نتنياهو كل هذه الفترة لن يضمن أن يكون كل شيء سهلا، ولن تكون الحرب نزهة، ولن يكون هناك المزيد من الإنجازات، باعتبار أن الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة في لبنان والجبهة الداخلية كذلك لا تزال في وضع حرج.وأوضح أن حزب الله وضع معادلة وآخذ على تنفيذها بشك دقيق، بيروت مقابل تل أبيب، وأثبت أنه قادر على استهداف تل أبيب وأهداف معينة بمحيطها، بالتالي لم يتبين أن قدرات حزب الله انتهت كما كان يسوق وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت، بأن الجيش الإسرائيلي قضى على 90% من قدرات حزب الله الصاروخية والعسكرية.وقال إن الميدان يثبت أن حزب الله يطلق الصواريخ بشكل مريح، وما زال يتصدى للقوات الإسرائيلية المتوغلة، وأن هناك عمليات كر وفر وتصدّ، والجيش الإسرائيلي الذي توغل بالفعل في بعض القرى، لا يستطيع البقاء طويلا في هذه الأرض التي احتلها.ويعتقد الناشط اللبناني أن كل هذه المعطيات تؤكد بأن وقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق نهائي ينهي هذه الحرب أصبح في مصلحة الجميع، والاتفاق دخل في مراحله النهائية، وقد يكون أيام أو أسابيع قليلة لكن بالتأكيد لن يكون أكثر من ذلك.موافقة إسرائيليةوذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أمس الأحد، أن "إسرائيل وافقت مبدئيًا على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار ضد "حزب الله" في لبنان"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعمل على صياغة طريقة لعرض الاتفاق على الجمهور الإسرائيلي، في حال موافقة "حزب الله "عليه.وأوضحت الهيئة أن "نتنياهو يسعى لتقديم الاتفاق كخطوة تخدم مصلحة إسرائيل وليس كتنازل"، مضيفة أن "الاتفاق يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية عبر الحدود اللبنانية السورية".ويوم أمس الأحد، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، هدد بالانسحاب من الوساطة بين لبنان وإسرائيل، في حال لم يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار قريبا".ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، بأن "هوكشتاين هدّد بترك الوساطة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام"، مضيفة "هوكشتاين مرّر تهديده إلى المسؤولين الإسرائيليين مباشرة وعبر السفير في واشنطن".ووصل المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آموس هوكشتاين، إلى إسرائيل، مساء الأربعاء الماضي، قادمًا من بيروت، حيث أطلع الجانب الإسرائيلي على نتائج محادثاته في بيروت بخصوص بنود التسوية.وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن الحزب "قدّم ملاحظات على المقترح الأمريكي"، وأن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ "حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاما كاملا شهد قصفا مدفعيا وصاروخيا بين وحدات من الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على طول الحدود.ويوم الأربعاء الفائت، صرح هوكشتاين، أن المحادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، شهدت تقدمًا ملموسًا، وبعد زيارته إلى بيروت، أجرى المبعوث الأمريكي محادثات في تل أبيب.

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