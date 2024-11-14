https://sarabic.ae/20241114/الجيش-الإسرائيلي-يتكبد-خسائر-كبيرة-مقتل-6-جنود-في-ضربات-قاتلة-جنوب-لبنان-1094780654.html

الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة: مقتل 6 جنود في ضربات قاتلة لـ"حزب الله" جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة: مقتل 6 جنود في ضربات قاتلة لـ"حزب الله" جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

شهد الجيش الإسرائيلي واحدًا من أكثر أيامه دموية في عملياته البرية ضد حزب الله في لبنان، أمس الأربعاء، حيث قُتل ستة من جنوده في اشتباكات بالقرب من الحدود. 14.11.2024, سبوتنيك عربي

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وقال الجيش في بيان له إن الجنود "سقطوا خلال معركة في جنوب لبنان"، مما يرفع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 47 جنديًا منذ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما دخلت القوات البرية الإسرائيلية لبنان.وجاء الإعلان بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يسرائيل كاتس، الذي أكد أنه لا نية لدى إسرائيل في التوقف عن الحرب ضد حزب الله.منذ 23 سبتمبر، كثف الجيش الإسرائيلي حملته الجوية على لبنان، مستهدفًا مواقع حزب الله في جنوب بيروت وشرق وجنوب لبنان، وأرسل قوات برية في 30 سبتمبر.ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على لبنان، حيث قُتل قادة الحركة، بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.وعلى الرغم من الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن "حزب الله" يخوض معارك برية ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20241114/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-موقع-للجيش-الإسرائيلي-شمالي-إسرائيل-بصواريخ-1094780407.html

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