الحكومة اللبنانية تقرر زيادة تعداد الجيش تمهيدا للانتشار جنوبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح تأثير عودة ترامب على الشرق الأوسط وأوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241107/الحكومة-اللبنانية-تقرر-زيادة-تعداد-الجيش-تمهيدا-للانتشار-جنوبا-1094561769.html
الحكومة اللبنانية تقرر زيادة تعداد الجيش تمهيدا للانتشار جنوبا
الحكومة اللبنانية تقرر زيادة تعداد الجيش تمهيدا للانتشار جنوبا
سبوتنيك عربي
قررت الحكومة اللبنانية تمويل 1500 متطوع في الجيش اللبناني، استعدادا لزيادة انتشار الجيش على الحدود الجنوبية، إنفاذاً للقرار الدولي 1701. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T07:03+0000
2024-11-07T07:03+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094561611_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f109a704aa4b9b36d64a0a71f02e17d5.jpg
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن هذا القرار سينفذ عبر منح وزارة الدفاع اللبنانية سلفة خزينة، فيما لفت وزير الإعلام اللبناني الذي تلا مقررات اجتماع الحكومة، إلى أهمية هذا القرار سياسياً ودولياً ومدى ارتباطه بتطبيق القرار 1701.من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال جلسة حكومته، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان، تحوّلت إلى جرائم ضد الإنسانية، والمدخل الرئيسي لأي حلٍّ مقبول من لبنان هو وقف الحرب".وشدد ميقاتي على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 1701، وإطلاق الانتخاب الرئاسية الجمهورية، "فينتظم عقد المؤسسات ونستعيد الاستقرار ونبدأ بورشة الإعمار وبناء كل ما هدمته الحرب"، على حد قوله.وحمّل ميقاتي المجتمع الدولي "مسؤولية استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على لبنان وتدميره للبلدات والقرى، وقتله للمدنيين، واغتياله لعناصر الجيش، واستهداف الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والصحفية، إضافة إلى الاعتداء على (اليونيفيل) وما تمثله من شرعية دولية".في الوقت ذاته، أشاد ميقاتي بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار، التي تمثلت في الزيارات الرسمية الدولية والعربية التي يقوم بها المسؤولون الأجانب والعرب، وتابع: "موقفنا وقرارنا هو الحفاظ على كرامة لبنان، والحرص على احترام السيادة الوطنية بكل مظاهرها، جواً وبحراً وبراً وقراراتٍ دولية، ولن نتهاون ضد أي خرق واعتداء".وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الخميس، استهدفت منطقة الأوزاعي الساحلية.وقال مراسل "سبوتنيك"، إن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية بثلاث صواريخ استهدفت المنطقة المتاخمة لمطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية.وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 40 قتيلا و53 مصابا سقطوا في غارات إسرائيلية على بلدات عدة بمنطقة بعلبك شرقي البلاد، مساء الأربعاء.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، استهدافه 21 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل إلى الأراضي اللبنانية في القطاعين الشرقي والغربي في جنوب لبنان.
https://sarabic.ae/20241106/الصحة-اللبنانية-تعلن-مقتل-وإصابة-أكثر-من-90-شخصا-في-غارات-إسرائيلية-1094558194.html
https://sarabic.ae/20241106/قصف-إسرائيلي-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-فيديو-1094558722.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094561611_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8f6ca8c9514c531549115c4e16ab6952.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الحكومة اللبنانية تقرر زيادة تعداد الجيش تمهيدا للانتشار جنوبا

07:03 GMT 07.11.2024
© AP Photo / Bilal Husseinجنود من الجيش اللبناني
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
قررت الحكومة اللبنانية تمويل 1500 متطوع في الجيش اللبناني، استعدادا لزيادة انتشار الجيش على الحدود الجنوبية، إنفاذاً للقرار الدولي 1701.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن هذا القرار سينفذ عبر منح وزارة الدفاع اللبنانية سلفة خزينة، فيما لفت وزير الإعلام اللبناني الذي تلا مقررات اجتماع الحكومة، إلى أهمية هذا القرار سياسياً ودولياً ومدى ارتباطه بتطبيق القرار 1701.
من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال جلسة حكومته، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان، تحوّلت إلى جرائم ضد الإنسانية، والمدخل الرئيسي لأي حلٍّ مقبول من لبنان هو وقف الحرب".
وشدد ميقاتي على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 1701، وإطلاق الانتخاب الرئاسية الجمهورية، "فينتظم عقد المؤسسات ونستعيد الاستقرار ونبدأ بورشة الإعمار وبناء كل ما هدمته الحرب"، على حد قوله.
آثار القصف الإسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
مقتل وإصابة أكثر من 90 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
أمس, 22:56 GMT
وحمّل ميقاتي المجتمع الدولي "مسؤولية استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على لبنان وتدميره للبلدات والقرى، وقتله للمدنيين، واغتياله لعناصر الجيش، واستهداف الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والصحفية، إضافة إلى الاعتداء على (اليونيفيل) وما تمثله من شرعية دولية".
في الوقت ذاته، أشاد ميقاتي بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار، التي تمثلت في الزيارات الرسمية الدولية والعربية التي يقوم بها المسؤولون الأجانب والعرب، وتابع: "موقفنا وقرارنا هو الحفاظ على كرامة لبنان، والحرص على احترام السيادة الوطنية بكل مظاهرها، جواً وبحراً وبراً وقراراتٍ دولية، ولن نتهاون ضد أي خرق واعتداء".
قصف إسرائيلي على بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
أمس, 23:48 GMT
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الخميس، استهدفت منطقة الأوزاعي الساحلية.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية بثلاث صواريخ استهدفت المنطقة المتاخمة لمطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 40 قتيلا و53 مصابا سقطوا في غارات إسرائيلية على بلدات عدة بمنطقة بعلبك شرقي البلاد، مساء الأربعاء.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، استهدافه 21 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل إلى الأراضي اللبنانية في القطاعين الشرقي والغربي في جنوب لبنان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала