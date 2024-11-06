https://sarabic.ae/20241106/قصف-إسرائيلي-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-فيديو-1094558722.html
قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت منطقة الأوزاعي الساحلية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T23:48+0000
2024-11-06T23:48+0000
2024-11-06T23:53+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية بثلاث صواريخ استهدفت المنطقة المتاخمة لمطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية.وفي وقت سابق، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 40 قتيلا و53 مصابا سقطوا في غارات إسرائيلية على بلدات عدة بمنطقة بعلبك شرقي البلاد، مساء الأربعاء.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، استهدافه 21 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل إلى الأراضي اللبنانية في القطاعين الشرقي والغربي في جنوب لبنان.وتجاوزت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 3 آلاف قتيل و13 ألف مصاب، بحسب الصحة اللبنانية.ويتواصل القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
https://sarabic.ae/20241105/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجديد-يتعهد-بتدمير-حماس-وهزيمة-حزب-الله-1094522952.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.. فيديو
23:48 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 23:53 GMT 06.11.2024)
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت منطقة الأوزاعي الساحلية.
وقال مراسل "سبوتنيك
" إن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية بثلاث صواريخ استهدفت المنطقة المتاخمة لمطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية.
وفي وقت سابق، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 40 قتيلا و53 مصابا سقطوا في غارات إسرائيلية
على بلدات عدة بمنطقة بعلبك شرقي البلاد، مساء الأربعاء.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، استهدافه 21 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده ومحاولات للتسلل إلى الأراضي اللبنانية في القطاعين الشرقي والغربي في جنوب لبنان.
وتجاوزت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 3 آلاف قتيل و13 ألف مصاب، بحسب الصحة اللبنانية.
ويتواصل القصف المتبادل
بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي على طول الحدود منذ أكثر من عام بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.