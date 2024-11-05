https://sarabic.ae/20241105/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجديد-يتعهد-بتدمير-حماس-وهزيمة-حزب-الله-1094522952.html

وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يتعهد بتدمير "حماس" وهزيمة "حزب الله"

وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يتعهد بتدمير "حماس" وهزيمة "حزب الله"

سبوتنيك عربي

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس بمواصلة العمل لتحقيق ما وصفه بـ"الأهداف الرئيسية للحرب مع "حركة حماس" الفلسطينية في قطاع غزة و"حزب الله" في... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تدوينة على حسابه على موقع "إكس"، مساء الثلاثاء، قال فيها: "نتعهد بتدمير حماس وهزيمة "حزب الله".وتابع: "سنعمل على إعادة جميع الرهائن وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعدما يتم تحقيق الأمن بالمنطقة".وتحدث كاتس عن الوضع مع إيران مؤكدا أنه سيواصل العمل لردع إيران.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، مساء يوم الثلاثاء، إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، رسميا وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بدلا منه.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في لبنان في ذات الوقت الذي يواصل حربه على قطاع غزة، التي بدأها منذ أكثر من عام لتدمير حركة المقاومة الفلسطينية حماس، لكنه لم يحقق الأهداف المعلنة من الحرب حتى الآن.

https://sarabic.ae/20241105/أول-تعليق-من-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يوآف-غالانت-بعد-إقالة-نتنياهو-له-1094516566.html

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