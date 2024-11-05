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نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
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الجوع يفتك باليمنيين
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
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صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
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مرايا العلوم
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183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يتعهد بتدمير "حماس" وهزيمة "حزب الله"
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يتعهد بتدمير "حماس" وهزيمة "حزب الله"
سبوتنيك عربي
تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس بمواصلة العمل لتحقيق ما وصفه بـ"الأهداف الرئيسية للحرب مع "حركة حماس" الفلسطينية في قطاع غزة و"حزب الله" في... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T22:43+0000
2024-11-05T22:43+0000
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جاء ذلك في تدوينة على حسابه على موقع "إكس"، مساء الثلاثاء، قال فيها: "نتعهد بتدمير حماس وهزيمة "حزب الله".وتابع: "سنعمل على إعادة جميع الرهائن وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعدما يتم تحقيق الأمن بالمنطقة".وتحدث كاتس عن الوضع مع إيران مؤكدا أنه سيواصل العمل لردع إيران.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، مساء يوم الثلاثاء، إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، رسميا وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بدلا منه.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في لبنان في ذات الوقت الذي يواصل حربه على قطاع غزة، التي بدأها منذ أكثر من عام لتدمير حركة المقاومة الفلسطينية حماس، لكنه لم يحقق الأهداف المعلنة من الحرب حتى الآن.
https://sarabic.ae/20241105/أول-تعليق-من-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يوآف-غالانت-بعد-إقالة-نتنياهو-له-1094516566.html
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وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يتعهد بتدمير "حماس" وهزيمة "حزب الله"

22:43 GMT 05.11.2024
© AP Photoوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس بمواصلة العمل لتحقيق ما وصفه بـ"الأهداف الرئيسية للحرب مع "حركة حماس" الفلسطينية في قطاع غزة و"حزب الله" في لبنان.
جاء ذلك في تدوينة على حسابه على موقع "إكس"، مساء الثلاثاء، قال فيها: "نتعهد بتدمير حماس وهزيمة "حزب الله".
وتابع: "سنعمل على إعادة جميع الرهائن وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعدما يتم تحقيق الأمن بالمنطقة".
وتحدث كاتس عن الوضع مع إيران مؤكدا أنه سيواصل العمل لردع إيران.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد إقالة نتنياهو له
18:25 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، مساء يوم الثلاثاء، إقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، رسميا وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بدلا منه.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في لبنان في ذات الوقت الذي يواصل حربه على قطاع غزة، التي بدأها منذ أكثر من عام لتدمير حركة المقاومة الفلسطينية حماس، لكنه لم يحقق الأهداف المعلنة من الحرب حتى الآن.
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