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كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
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https://sarabic.ae/20241105/أول-تعليق-من-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يوآف-غالانت-بعد-إقالة-نتنياهو-له-1094516566.html
أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد إقالة نتنياهو له
أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد إقالة نتنياهو له
سبوتنيك عربي
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أول تعليق له، بعد قرار رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتنياهو، إقالته من منصبه. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T18:25+0000
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وكتب غالانت عبر منصة "إكس": "إن أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياتي".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيقيل وزير دفاعه يوآف غالانت، وهو منافس قديم داخل حزب الليكود، مشيرا إلى أن القرار ناتج عن غياب الثقة المتبادلة.وسيحل وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، محل غالانت، بينما سيتولي جدعون ساعر، حقيبة الخارجية.وقال نتنياهو في قراره بإقالة يواف غالانت: "للأسف، على الرغم من وجود الثقة بيننا في الأشهر الأولى من الحرب، وكان هناك عمل مثمر للغاية، إلا أن هذه الثقة انهارت بيني وبين وزير الدفاع خلال الأشهر الأخيرة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع نتنياهو موضحا أنه وغالانت اختلفا حول إدارة الحرب، وأن غالانت اتخذ قرارات وتصريحات تقلّص من قرارات مجلس الوزراء.ويقول نتنياهو: "لقد بذلت العديد من المحاولات لسد هذه الفجوات، إلا أنها استمرت في الاتساع، كما أنها وصلت إلى علم الجمهور بطريقة غير مقبولة، والأسوأ من ذلك أنها وصلت إلى علم العدو، إذ استمتع أعداؤنا بذلك واستفادوا منه كثيرا".
https://sarabic.ae/20241025/المحكمة-الجنائية-الدولية-تستبدل-قاضيا-في-لجنة-ستحكم-في-مذكرات-اعتقال-نتنياهو-وغالانت-1094171784.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد إقالة نتنياهو له

18:25 GMT 05.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أول تعليق له، بعد قرار رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتنياهو، إقالته من منصبه.
وكتب غالانت عبر منصة "إكس": "إن أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياتي".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيقيل وزير دفاعه يوآف غالانت، وهو منافس قديم داخل حزب الليكود، مشيرا إلى أن القرار ناتج عن غياب الثقة المتبادلة.
وسيحل وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، محل غالانت، بينما سيتولي جدعون ساعر، حقيبة الخارجية.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
المحكمة الجنائية الدولية تستبدل قاضيا في لجنة ستحكم في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
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وقال نتنياهو في قراره بإقالة يواف غالانت: "للأسف، على الرغم من وجود الثقة بيننا في الأشهر الأولى من الحرب، وكان هناك عمل مثمر للغاية، إلا أن هذه الثقة انهارت بيني وبين وزير الدفاع خلال الأشهر الأخيرة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتابع نتنياهو موضحا أنه وغالانت اختلفا حول إدارة الحرب، وأن غالانت اتخذ قرارات وتصريحات تقلّص من قرارات مجلس الوزراء.
ويقول نتنياهو: "لقد بذلت العديد من المحاولات لسد هذه الفجوات، إلا أنها استمرت في الاتساع، كما أنها وصلت إلى علم الجمهور بطريقة غير مقبولة، والأسوأ من ذلك أنها وصلت إلى علم العدو، إذ استمتع أعداؤنا بذلك واستفادوا منه كثيرا".
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