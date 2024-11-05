https://sarabic.ae/20241105/أول-تعليق-من-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يوآف-غالانت-بعد-إقالة-نتنياهو-له-1094516566.html

أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد إقالة نتنياهو له

أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد إقالة نتنياهو له

سبوتنيك عربي

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أول تعليق له، بعد قرار رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتنياهو، إقالته من منصبه. 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T18:25+0000

2024-11-05T18:25+0000

2024-11-05T18:25+0000

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وكتب غالانت عبر منصة "إكس": "إن أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياتي".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيقيل وزير دفاعه يوآف غالانت، وهو منافس قديم داخل حزب الليكود، مشيرا إلى أن القرار ناتج عن غياب الثقة المتبادلة.وسيحل وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، محل غالانت، بينما سيتولي جدعون ساعر، حقيبة الخارجية.وقال نتنياهو في قراره بإقالة يواف غالانت: "للأسف، على الرغم من وجود الثقة بيننا في الأشهر الأولى من الحرب، وكان هناك عمل مثمر للغاية، إلا أن هذه الثقة انهارت بيني وبين وزير الدفاع خلال الأشهر الأخيرة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع نتنياهو موضحا أنه وغالانت اختلفا حول إدارة الحرب، وأن غالانت اتخذ قرارات وتصريحات تقلّص من قرارات مجلس الوزراء.ويقول نتنياهو: "لقد بذلت العديد من المحاولات لسد هذه الفجوات، إلا أنها استمرت في الاتساع، كما أنها وصلت إلى علم الجمهور بطريقة غير مقبولة، والأسوأ من ذلك أنها وصلت إلى علم العدو، إذ استمتع أعداؤنا بذلك واستفادوا منه كثيرا".

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