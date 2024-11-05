https://sarabic.ae/20241105/نتنياهو-يقيل-غالانت-ويعين-يسرائيل-كاتس-بدلا-منه-1094516230.html
نتنياهو يقيل وزير الدفاع يوآف غالانت ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه
نتنياهو يقيل وزير الدفاع يوآف غالانت ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه
سبوتنيك عربي
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، وزير دفاعه يوآف غالانت، وعيَّن يسرائيل كاتس بدلا منه. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T18:10+0000
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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو قرر إقالة غالانت وزير دفاعه، وعيّّن بدلا منه يسرائيل كاتس الذي كان يتولى منصب وزير الخارجية.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو، أن "الثقة بيني وبين غالانت تصدّعت بعد تصريحات وعمليات مناقضة لقرارات الكابينيت الأمني والسياسي".فيما أكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن جدعون ساعر سيتولى حقيبة الخارجية بدلا من كاتس.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، نحو 2672 قتيلاً و12486 جريحا، منذ بدء الهجوم، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, بنيامين نتنياهو
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, بنيامين نتنياهو
نتنياهو يقيل وزير الدفاع يوآف غالانت ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه
18:10 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 18:28 GMT 05.11.2024)
يتبع
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، وزير دفاعه يوآف غالانت، وعيَّن يسرائيل كاتس بدلا منه.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو قرر إقالة غالانت وزير دفاعه، وعيّّن بدلا منه يسرائيل كاتس الذي كان يتولى منصب وزير الخارجية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو، أن "الثقة بيني وبين غالانت تصدّعت بعد تصريحات وعمليات مناقضة لقرارات الكابينيت الأمني والسياسي".
فيما أكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن جدعون ساعر سيتولى حقيبة الخارجية بدلا من كاتس.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل
و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي
بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان
، نحو 2672 قتيلاً و12486 جريحا، منذ بدء الهجوم، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.