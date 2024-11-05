https://sarabic.ae/20241105/تفاصيل-جديدة-عن-تحركات-السنوار-قبل-مقتله-1094512892.html

تفاصيل جديدة عن تحركات السنوار قبل مقتله

تفاصيل جديدة عن تحركات السنوار قبل مقتله

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام دولية، أمس الإثنين، أن إسرائيل اقتربت من الإمساك برئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، 5 مرات على الأقل، قبل مقتله. 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T16:25+0000

2024-11-05T16:25+0000

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ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، مساء أمس الإثنين، عن مصادر بحركة حماس، أن السنوار أرسل إلى عائلته رسالة تتعلق بتفاصيل مقتل ابن شقيقه إبراهيم محمد السنوار الذي كان يرافقه، ومكان دفنه، لكن الرسالة وصلت بعد يومين من مقتل السنوار نفسه.وأكدت المصادر أن "زوجة السنوار وأطفاله بخير، وكانوا يتلقون رسائل مكتوبة منه مرة واحدة على الأقل كل شهر أو شهر ونصف الشهر، ومع اشتداد العملية العسكرية داخل خان يونس، أصر السنوار على البقاء فيها".وأشارت إلى أنه "لم يتناول الطعام لـ3 أيام كاملة قبل اغتياله، وأرسل رسالة لأسرته وصلت بعد مقتله بيومين".وتابعت المصادر الحمساوية أن "السنوار انفصل مرات عدة عن شقيقه محمد، وعن رافع سلامة قائد لواء المنطقة الذي اغتيل في يوليو الماضي بضربة استهدفته برفقة محمد الضيف الذي كان يلتقي بهم في بعض الأحيان منذ بداية الحرب داخل منازل أو أنفاق آمنة".وتشير المصادر إلى أنه تم إخراج يحيى السنوار من أحد المنازل خلال محاولة اقتحام للجيش الإسرائيلي المنزل، من خلال الثغرات التي أحدثها مقاتلو حماس في المنازل المجاورة، ثم نقلوه إلى منزل آمن يبعد نحو كيلو متر واحد عن المكان الذي كان به، قبل أن يُنْقل من المنزل الآخر إلى مكان ثالث التقى فيه بشقيقه محمد وبرافع سلامة، قبل أن يفترقوا ثلاثتهم مع توسع العملية الإسرائيلية بمنطقة كانوا يوجدون فيها على مسافة عشرات الأمتار من مجمع ناصر الطبي.وتكشف المصادر أنه "قبيل مقتله، عانى السنوار ومن كانوا برفقته من محدودية قدرتهم على تناول الطعام، خصوصاً في الأيام الثلاثة الأخيرة التي لم يتناولوا فيها أي طعام، وكانوا يتحضرون لاشتباك مع القوات الإسرائيلية، ولذلك تحركوا في مبانٍ مجاورة متضررة عدة، وكانوا يتنقلون بينها". وتقول المصادر: "في كثير من المرات كانت قوات الاحتلال تقترب من أماكن وجود السنوار، ويمكن إحصاء ذلك في 5 مرات على الأقل، من بينها 3 مرات فوق الأرض ومرتان تحتها، وفي كل مرة كان لظروف مختلفة يتم نقله لمناطق أخرى رغم أنه كان يصر على مشاركة العناصر المقاتلة في الاشتباكات، وقد فعل ذلك أيضاً مرات عدة قبل أن يتم إخراجه من أماكن الاشتباكات".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، نحو 2672 قتيلاً و12486 جريحا، منذ بدء الهجوم، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

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