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بوتين: يتم استخدام أوكرانيا لخلق تهديد خطير ضد روسيا
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أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": حماس لم تختر بعد رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للسنوار
أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": حماس لم تختر بعد رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للسنوار
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن "الحركة لم تختر بعد رئيسا لمكتبها السياسي خلفًا للراحل يحيى السنوار"، الذي قُتل الأسبوع الماضي في... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T07:31+0000
2024-10-24T07:31+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال أبو مرزوق، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه سيتم الإعلان عن رئيس الحركة الجديد قريبا"، مستبعدا أن تُبقي حماس هوية الرئيس القادم لمكتبها السياسي سرية.وأضاف أن "إسرائيل تريد القضاء على حركة حماس وكتائب عز الدين القسام، ولكنها فشلت حتى الآن في تحقيق هذه الأهداف ولن تستطيع قطعا أن تصل إليها".وتابع: "هم [الإسرائيليون] يحاولون تهجير الشعب الفلسطيني وفشلوا، ويحاولون القضاء على حكم حركة حماس وفشلوا، ويحاولون القضاء على قيادات حماس ولكن كلما استشهد قائد سيكون هناك قائد بديل له". وأعلنت إسرائيل رسميا، الخميس الماضي، أن يحيى السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي. وبعدها بيوم أعلن خليل الحية، القيادي بحركة حماس، رسميا اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معارك قطاع غزة. وقال الحية في كلمة تليفزيونية: "بكل معاني الكبرياء تنعي حركة حماس، القائد يحيى السنوار".
https://sarabic.ae/20241018/الكرملين-يعلق-على-اغتيال-السنوار-1093904119.html
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري

أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": حماس لم تختر بعد رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للسنوار

07:31 GMT 24.10.2024
© AP Photo / Khalil Hamraالقيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار
القيادي في حركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
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أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن "الحركة لم تختر بعد رئيسا لمكتبها السياسي خلفًا للراحل يحيى السنوار"، الذي قُتل الأسبوع الماضي في اشتباك مع قوة بالجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.
موسكو - سبوتنيك. وقال أبو مرزوق، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه سيتم الإعلان عن رئيس الحركة الجديد قريبا"، مستبعدا أن تُبقي حماس هوية الرئيس القادم لمكتبها السياسي سرية.
وأضاف أن "إسرائيل تريد القضاء على حركة حماس وكتائب عز الدين القسام، ولكنها فشلت حتى الآن في تحقيق هذه الأهداف ولن تستطيع قطعا أن تصل إليها".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
الكرملين يعلق على اغتيال السنوار
18 أكتوبر, 10:37 GMT
وتابع: "هم [الإسرائيليون] يحاولون تهجير الشعب الفلسطيني وفشلوا، ويحاولون القضاء على حكم حركة حماس وفشلوا، ويحاولون القضاء على قيادات حماس ولكن كلما استشهد قائد سيكون هناك قائد بديل له".
وأعلنت إسرائيل رسميا، الخميس الماضي، أن يحيى السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
وبعدها بيوم أعلن خليل الحية، القيادي بحركة حماس، رسميا اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معارك قطاع غزة. وقال الحية في كلمة تليفزيونية: "بكل معاني الكبرياء تنعي حركة حماس، القائد يحيى السنوار".
أسماء مرشحة لمواصلة مسيرة حماس بعد وفاة يحيى السنوار - سبوتنيك عربي
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أسماء مرشحة لمواصلة مسيرة "حماس" بعد مقتل يحيى السنوار
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20 أكتوبر, 12:18 GMT
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