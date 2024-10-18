https://sarabic.ae/20241018/حماس-تنعى-السنوار-وتكشف-عن-منهجها-ووضع-المحتجزين-الإسرائيليين-بعد-مقتله-فيديو-1093914204.html
"حماس" تنعى السنوار وتكشف عن منهجها ووضع المحتجزين الإسرائيليين بعد مقتله... فيديو
"حماس" تنعى السنوار وتكشف عن منهجها ووضع المحتجزين الإسرائيليين بعد مقتله... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن القيادي في حركة حماس، خليل الحية، اليوم الجمعة، مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T12:57+0000
2024-10-18T12:57+0000
2024-10-18T12:57+0000
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وقال الحية في كلمة متلفزة: "ننعى إليكم قائد معركة طوفان الأقصى يحيى السنوار".وتابع: "السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم".وأكد أن "السنوار استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين".كما شدد على أن "حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".يشار إلى أن هذا أول تعليق من "حماس" بعد إعلان إسرائيل، أمس، مقتل السنوار في عملية عسكرية في غزة.وأعلنت إسرائيل رسميا، أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241018/صحيفة-إسرائيلية-تشريح-جثة-السنوار-يكشف-السبب-الرئيسي-في-مقتله-1093905955.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
"حماس" تنعى السنوار وتكشف عن منهجها ووضع المحتجزين الإسرائيليين بعد مقتله... فيديو
أعلن القيادي في حركة حماس، خليل الحية، اليوم الجمعة، مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.
وقال الحية في كلمة متلفزة: "ننعى إليكم قائد معركة طوفان الأقصى يحيى السنوار
".
وتابع: "السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم".
وأكد أن "السنوار استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين".
وأوضح الحية أن "المحتجزين الإسرائيليين في غزة لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية".
كما شدد على أن "حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".
يشار إلى أن هذا أول تعليق من "حماس" بعد إعلان إسرائيل، أمس، مقتل السنوار في عملية عسكرية في غزة.
وأعلنت إسرائيل
رسميا، أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.