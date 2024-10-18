"حماس" تنعى السنوار وتكشف عن منهجها ووضع المحتجزين الإسرائيليين بعد مقتله... فيديو

عربي
بوتين يجتمع مع مديري وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة "بريكس"... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241018/حماس-تنعى-السنوار-وتكشف-عن-منهجها-ووضع-المحتجزين-الإسرائيليين-بعد-مقتله-فيديو-1093914204.html
"حماس" تنعى السنوار وتكشف عن منهجها ووضع المحتجزين الإسرائيليين بعد مقتله... فيديو
"حماس" تنعى السنوار وتكشف عن منهجها ووضع المحتجزين الإسرائيليين بعد مقتله... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن القيادي في حركة حماس، خليل الحية، اليوم الجمعة، مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T12:57+0000
2024-10-18T12:57+0000
طوفان الأقصى
حركة حماس
غزة
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092626839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41f4173176c62cefa440af8a0f40e3a9.jpg
وقال الحية في كلمة متلفزة: "ننعى إليكم قائد معركة طوفان الأقصى يحيى السنوار".وتابع: "السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم".وأكد أن "السنوار استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين".كما شدد على أن "حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".يشار إلى أن هذا أول تعليق من "حماس" بعد إعلان إسرائيل، أمس، مقتل السنوار في عملية عسكرية في غزة.وأعلنت إسرائيل رسميا، أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241018/صحيفة-إسرائيلية-تشريح-جثة-السنوار-يكشف-السبب-الرئيسي-في-مقتله-1093905955.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092626839_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_005c1ebc6f4b84e389a49b58b91a274b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

"حماس" تنعى السنوار وتكشف عن منهجها ووضع المحتجزين الإسرائيليين بعد مقتله... فيديو

12:57 GMT 18.10.2024
© AP Photo / Khalil Hamraرئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبر
أعلن القيادي في حركة حماس، خليل الحية، اليوم الجمعة، مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.
وقال الحية في كلمة متلفزة: "ننعى إليكم قائد معركة طوفان الأقصى يحيى السنوار".
وتابع: "السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم".
وأكد أن "السنوار استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين".
وأوضح الحية أن "المحتجزين الإسرائيليين في غزة لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية".
فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
صحيفة إسرائيلية: تشريح جثة السنوار يكشف السبب الرئيسي في مقتله
11:46 GMT
كما شدد على أن "حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".
يشار إلى أن هذا أول تعليق من "حماس" بعد إعلان إسرائيل، أمس، مقتل السنوار في عملية عسكرية في غزة.
وأعلنت إسرائيل رسميا، أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوار12:58 GMTВоеннослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:15 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوارأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала