https://sarabic.ae/20241018/صحيفة-إسرائيلية-تشريح-جثة-السنوار-يكشف-السبب-الرئيسي-في-مقتله-1093905955.html
صحيفة إسرائيلية: تشريح جثة السنوار يكشف السبب الرئيسي في مقتله
صحيفة إسرائيلية: تشريح جثة السنوار يكشف السبب الرئيسي في مقتله
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن نتائج تشريح جثة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، قد أظهرت إصابته برصاصة في رأسه من مسافة بعيدة، يُعتقد أنها... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T11:46+0000
2024-10-18T11:46+0000
2024-10-18T11:46+0000
طوفان الأقصى
غزة
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101591/16/1015911656_0:182:3494:2147_1920x0_80_0_0_b7fc58457506aaba6367094583c42039.jpg
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن تشريح الجثة تم في معهد الطب الشرعي "أبو كبير"، وأنه تم نقل الجثة إلى مكان سري، مع إمكانية استخدامها كورقة مساومة في المستقبل.كما كشفت أن هناك إصابات أخرى في جسده ناجمة عن ارتطام قذيفة، حيث تم العثور على العديد من الشظايا على الجثة.وأكدت المصادر أن التشريح لم يظهر أي علامات على تعرض السنوار لمشاكل صحية إضافية بسبب بقائه لفترة طويلة في الأنفاق.وأعلنت إسرائيل رسميا، أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241018/مسدس-السنوار-قصة-غير-متوقعة-يكشفها-الإعلام-الإسرائيلي-1093904972.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101591/16/1015911656_195:0:3300:2329_1920x0_80_0_0_025a255c6df4fb3710fc6f9ec545437e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
صحيفة إسرائيلية: تشريح جثة السنوار يكشف السبب الرئيسي في مقتله
أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن نتائج تشريح جثة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، قد أظهرت إصابته برصاصة في رأسه من مسافة بعيدة، يُعتقد أنها السبب الرئيسي في مقتله.
وذكرت
صحيفة "إسرائيل هيوم" أن تشريح الجثة تم في معهد الطب الشرعي "أبو كبير"، وأنه تم نقل الجثة إلى مكان سري، مع إمكانية استخدامها كورقة مساومة في المستقبل.
وأوضحت الصحيفة أن وزن السنوار كان 69 كيلوغراما، وأن سبب الوفاة كان نتيجة إصابته برصاصة في الرأس أُطلقت من مسافة بعيدة.
كما كشفت أن هناك إصابات أخرى في جسده ناجمة عن ارتطام قذيفة، حيث تم العثور على العديد من الشظايا على الجثة.
وأكدت المصادر أن التشريح لم يظهر أي علامات على تعرض السنوار
لمشاكل صحية إضافية بسبب بقائه لفترة طويلة في الأنفاق.
وأعلنت إسرائيل
رسميا، أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.