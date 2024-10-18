https://sarabic.ae/20241018/مسدس-السنوار-قصة-غير-متوقعة-يكشفها-الإعلام-الإسرائيلي-1093904972.html

مسدس السنوار... قصة غير متوقعة يكشفها الإعلام الإسرائيلي

مسدس السنوار... قصة غير متوقعة يكشفها الإعلام الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه من بين المقتنيات التي عُثر عليها بحوزة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله، والذي كان... 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T11:04+0000

2024-10-18T11:04+0000

2024-10-18T11:04+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

الأخبار

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093904477_0:57:900:563_1920x0_80_0_0_d32c4864173c4f0e0a75956727cef538.jpg

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن "المسدس الذي عُثر عليه مع السنوار بعد تصفيته يعود لضابط إسرائيلي يدعى محمود خير الدين، قُتل في عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة عام 2018".وأشارت القناة إلى أن "خير الدين كان ضابطًا في وحدة العمليات الخاصة (أمان) وشارك في عملية تسلل داخل قطاع غزة، وظلت المعلومات حول شخصه ومكان دفنه سرية لأكثر من 3 سنوات بعد وفاته".ووفقا للقناة، دخلت قوة من وحدة العمليات الخاصة الإسرائيلية إلى خان يونس في عام 2018، متنقلة في سيارة محملة بالطعام، لكن عناصر من حركة حماس أوقفوهم للتحقيق، مما أثار شكوكهم.وعندما وصل المزيد من مقاتلي حماس إلى موقع الحادث، أطلقت القوة الإسرائيلية النار للفرار، مما أسفر عن مقتل 7 عناصر من حماس.وخلال تبادل إطلاق النار، قُتل الضابط محمود خير الدين عن طريق الخطأ على يد زملائه في الجيش الإسرائيلي.يشار إلى أن السنوار كان قد هذا أظهر المسدس خلال أكثر من مناسبة عامة، وتفاخر بأنه يعود لضابط إسرائيلي، معتبرا إياه دليلا على فشل مهمة القوة الإسرائيلية بالتسلل إلى قلب غزة.وأعلنت إسرائيل رسميا، أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.

https://sarabic.ae/20241018/الكرملين-يعلق-على-اغتيال-السنوار-1093904119.html

https://sarabic.ae/20241017/اللحظات-الأخيرة-من-حياة-السنوار-قبل-اغتياله-فيديو--1093891254.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس