https://sarabic.ae/20241018/الكرملين-يعلق-على-اغتيال-السنوار-1093904119.html

الكرملين يعلق على اغتيال السنوار

الكرملين يعلق على اغتيال السنوار

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكارثة الإنسانية، والعواقب على المدنيين في قطاع غزة، ولبنان هي مصدر قلق كبير لموسكو في الشرق... 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T10:37+0000

2024-10-18T10:37+0000

2024-10-18T10:37+0000

غزة

الكرملين

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في تعليق حول اغتيال زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو العواقب التي نشهدها على السكان المدنيين، هذا هو مصدر قلق كبير بالنسبة لنا، هذه كارثة إنسانية في كل من غزة ولبنان، وهذه هي مدعاة قلقنا الشديد".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، اغتياله رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة، شملت إثنين آخرين من قادتها.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك عن إجرائهما فحوصات لجثة زُعم أنها للسنوار، ثم العثور عليها في مكان القصف، من أجل مطابقتها مع السجل الطبي للسنوار.كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قُتل، مشيرا إلى أن القضاء عليه يعد "إنجازا معنويا وعسكريا كبيرا" لإسرائيل، ويخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة.وقال كاتس في رسالة إلى عشرات من وزراء الخارجية حول العالم "القاتل الرئيسي يحيى السنوار، المسؤول عن المذبحة والفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر، قُتل اليوم على يد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

https://sarabic.ae/20241018/حركة-فتح-لـسبوتنيك-اغتيال-السنوار-لن-يمنع-استمرار-عمل-المقاومة-1093902583.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, الكرملين, العالم العربي