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لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
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https://sarabic.ae/20241018/الكرملين-يعلق-على-اغتيال-السنوار-1093904119.html
الكرملين يعلق على اغتيال السنوار
الكرملين يعلق على اغتيال السنوار
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكارثة الإنسانية، والعواقب على المدنيين في قطاع غزة، ولبنان هي مصدر قلق كبير لموسكو في الشرق... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T10:37+0000
2024-10-18T10:37+0000
غزة
الكرملين
العالم العربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في تعليق حول اغتيال زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو العواقب التي نشهدها على السكان المدنيين، هذا هو مصدر قلق كبير بالنسبة لنا، هذه كارثة إنسانية في كل من غزة ولبنان، وهذه هي مدعاة قلقنا الشديد".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، اغتياله رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة، شملت إثنين آخرين من قادتها.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك عن إجرائهما فحوصات لجثة زُعم أنها للسنوار، ثم العثور عليها في مكان القصف، من أجل مطابقتها مع السجل الطبي للسنوار.كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قُتل، مشيرا إلى أن القضاء عليه يعد "إنجازا معنويا وعسكريا كبيرا" لإسرائيل، ويخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة.وقال كاتس في رسالة إلى عشرات من وزراء الخارجية حول العالم "القاتل الرئيسي يحيى السنوار، المسؤول عن المذبحة والفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر، قُتل اليوم على يد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".
https://sarabic.ae/20241018/حركة-فتح-لـسبوتنيك-اغتيال-السنوار-لن-يمنع-استمرار-عمل-المقاومة-1093902583.html
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غزة, الكرملين, العالم العربي
غزة, الكرملين, العالم العربي

الكرملين يعلق على اغتيال السنوار

10:37 GMT 18.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكارثة الإنسانية، والعواقب على المدنيين في قطاع غزة، ولبنان هي مصدر قلق كبير لموسكو في الشرق الأوسط.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في تعليق حول اغتيال زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو العواقب التي نشهدها على السكان المدنيين، هذا هو مصدر قلق كبير بالنسبة لنا، هذه كارثة إنسانية في كل من غزة ولبنان، وهذه هي مدعاة قلقنا الشديد".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، اغتياله رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة، شملت إثنين آخرين من قادتها.
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك عن إجرائهما فحوصات لجثة زُعم أنها للسنوار، ثم العثور عليها في مكان القصف، من أجل مطابقتها مع السجل الطبي للسنوار.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينة، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": اغتيال السنوار لن يمنع استمرار عمل المقاومة
09:31 GMT
كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قُتل، مشيرا إلى أن القضاء عليه يعد "إنجازا معنويا وعسكريا كبيرا" لإسرائيل، ويخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة.
وقال كاتس في رسالة إلى عشرات من وزراء الخارجية حول العالم "القاتل الرئيسي يحيى السنوار، المسؤول عن المذبحة والفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر، قُتل اليوم على يد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".
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يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار05:30 GMTВоеннослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:15 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوارأمس, 19:55 GMT
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