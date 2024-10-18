https://sarabic.ae/20241018/حركة-فتح-لـسبوتنيك-اغتيال-السنوار-لن-يمنع-استمرار-عمل-المقاومة-1093902583.html
حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": اغتيال السنوار لن يمنع استمرار عمل المقاومة
حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": اغتيال السنوار لن يمنع استمرار عمل المقاومة
سبوتنيك عربي
رأى أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية في شمال لبنان، مصطفى أبو حرب، أنّ "حركة حماس لم تؤكد بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار، لكن حتى لو حصل ذلك، فإن... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T09:31+0000
2024-10-18T09:31+0000
2024-10-18T09:31+0000
غزة
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وأكد أبو حرب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "كل القيادات في الصف الأول قادرة على قيادة العمل المقاوم حتى تحقيق هدف المقاومة الرئيسي، وهو القضاء على الاحتلال".وفي سياق حديثه عن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر أبو حرب أنّ "مشروع نتنياهو يتجاوز مجرد اغتيال القيادات، حيث يسعى إلى تهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية"، مؤكدا أن:كما تحدث أبو حرب عن "أهداف نتنياهو في قطاع غزة"، مؤكدًا أنّ "تصريحاته حول تسليم غزة للفلسطينيين تُعتبر خطأً كبيرًا"، معتبرا أنّ "الهجوم على غزة في 7 أكتوبر كان مبررًا له لتدمير القطاع، حيث لم يُبقِ أي حياة".ودعا أبو حرب إلى "تعزيز الوحدة بين حركتي فتح وحماس"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الأمر بات ضروريًا لمواجهة العدوان الإسرائيلي". وشدد على "أهمية وحدة الجغرافيا الفلسطينية والموقف السياسي الفلسطيني في التصدي للاحتلال".وفي ختام تصريحاته، أكد على أنّ "منظمة التحرير الفلسطينية تظل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي المظلة التي تجمع الجميع".
https://sarabic.ae/20241018/من-هو-شقيق-السنوار-الذي-تبحث-عنه-إسرائيل؟----1093897765.html
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غزة, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك
غزة, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك
حركة "فتح" لـ"سبوتنيك": اغتيال السنوار لن يمنع استمرار عمل المقاومة
رأى أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية في شمال لبنان، مصطفى أبو حرب، أنّ "حركة حماس لم تؤكد بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار، لكن حتى لو حصل ذلك، فإن السنوار يظل رمزًا للمقاومة، حيث ستستمر حركات المقاومة الفلسطينية في مسيرتها دون أن يتأثر ذلك بفقدان القيادات".
وأكد أبو حرب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "كل القيادات في الصف الأول قادرة على قيادة العمل المقاوم حتى تحقيق هدف المقاومة الرئيسي، وهو القضاء على الاحتلال".
وفي سياق حديثه عن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر أبو حرب أنّ "مشروع نتنياهو يتجاوز مجرد اغتيال القيادات، حيث يسعى إلى تهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية"، مؤكدا أن:
"هذا المشروع لن يتحقق، فالفلسطينيون متمسكون بأرضهم"، مضيفًا أنّ "نتنياهو ينظر إلى شرق أوسط جديد خالٍ من الشعب الفلسطيني، حتى من لبنان".
كما تحدث أبو حرب عن "أهداف نتنياهو في قطاع غزة"، مؤكدًا أنّ "تصريحاته حول تسليم غزة للفلسطينيين تُعتبر خطأً كبيرًا"، معتبرا أنّ "الهجوم على غزة في 7 أكتوبر كان مبررًا له لتدمير القطاع، حيث لم يُبقِ أي حياة".
ودعا أبو حرب إلى "تعزيز الوحدة بين حركتي فتح وحماس"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الأمر بات ضروريًا لمواجهة العدوان الإسرائيلي". وشدد على "أهمية وحدة الجغرافيا الفلسطينية والموقف السياسي الفلسطيني في التصدي للاحتلال".
وفي ختام تصريحاته، أكد على أنّ "منظمة التحرير الفلسطينية تظل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
، وهي المظلة التي تجمع الجميع".