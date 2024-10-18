https://sarabic.ae/20241018/الصحة-العالمية-إسرائيل-تمنعنا-من-الدخول-إلى-شمال-قطاع-غزة-لتلقيح-الأطفال-ضد-شلل-الأطفال-1093893549.html

الصحة العالمية: إسرائيل تمنعنا من الدخول إلى شمال قطاع غزة للتلقيح ضد شلل الأطفال

الصحة العالمية: إسرائيل تمنعنا من الدخول إلى شمال قطاع غزة للتلقيح ضد شلل الأطفال

سبوتنيك عربي

صرّحت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن إسرائيل تمنع طاقمها من الدخول إلى شمال قطاع غزة لتلقيح الأطفال ضد شلل الأطفال، وفقاً لما أفاد به ريك برينان، مدير... 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T02:40+0000

2024-10-18T02:40+0000

2024-10-18T02:41+0000

إسرائيل

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قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وفي مؤتمر صحفي عقده برينان في قطر، أوضح أن منظمة الصحة العالمية نجحت في تلقيح الأطفال دون سن العاشرة ضد شلل الأطفال في وسط وجنوب قطاع غزة، لكنها بحاجة الآن إلى تنظيم جولة جديدة من التطعيمات.ومع ذلك، لم تحصل المنظمة حتى الآن على إذن بدخول موظفيها إلى شمال قطاع غزة، كما أكد برينان يوم الخميس.وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت يوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أرسلا رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، هددوا فيها بفرض حظر على الأسلحة إذا لم يتم حل الأزمة الإنسانية في غزة خلال شهر.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني إضافة إلى ما يقارب 100 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

https://sarabic.ae/20240901/مدير-الصحة-العالمية-السلام-هو-أفضل-لقاح-لأطفال-غزة-1092284126.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الصحة العالمية, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل