الصحة العالمية: إسرائيل تمنعنا من الدخول إلى شمال قطاع غزة للتلقيح ضد شلل الأطفال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241018/الصحة-العالمية-إسرائيل-تمنعنا-من-الدخول-إلى-شمال-قطاع-غزة-لتلقيح-الأطفال-ضد-شلل-الأطفال-1093893549.html
الصحة العالمية: إسرائيل تمنعنا من الدخول إلى شمال قطاع غزة للتلقيح ضد شلل الأطفال
الصحة العالمية: إسرائيل تمنعنا من الدخول إلى شمال قطاع غزة للتلقيح ضد شلل الأطفال
سبوتنيك عربي
صرّحت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن إسرائيل تمنع طاقمها من الدخول إلى شمال قطاع غزة لتلقيح الأطفال ضد شلل الأطفال، وفقاً لما أفاد به ريك برينان، مدير... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T02:40+0000
2024-10-18T02:41+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الصحة العالمية
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093743850_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fcc1fa3d1117c05518157343700e65e8.jpg
وفي مؤتمر صحفي عقده برينان في قطر، أوضح أن منظمة الصحة العالمية نجحت في تلقيح الأطفال دون سن العاشرة ضد شلل الأطفال في وسط وجنوب قطاع غزة، لكنها بحاجة الآن إلى تنظيم جولة جديدة من التطعيمات.ومع ذلك، لم تحصل المنظمة حتى الآن على إذن بدخول موظفيها إلى شمال قطاع غزة، كما أكد برينان يوم الخميس.وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت يوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أرسلا رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، هددوا فيها بفرض حظر على الأسلحة إذا لم يتم حل الأزمة الإنسانية في غزة خلال شهر.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني إضافة إلى ما يقارب 100 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20240901/مدير-الصحة-العالمية-السلام-هو-أفضل-لقاح-لأطفال-غزة-1092284126.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093743850_163:0:1123:720_1920x0_80_0_0_baaf6091aad02790e0659997193c8978.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الصحة العالمية, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الصحة العالمية, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

الصحة العالمية: إسرائيل تمنعنا من الدخول إلى شمال قطاع غزة للتلقيح ضد شلل الأطفال

02:40 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 02:41 GMT 18.10.2024)
© Photo / Ibrahim Abu-Shabikaالطفل الفلسطيني إبراهيم أبو شبيكة، الحاصل على جائزة أذكى طفل في العالم
الطفل الفلسطيني إبراهيم أبو شبيكة، الحاصل على جائزة أذكى طفل في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Photo / Ibrahim Abu-Shabika
تابعنا عبر
صرّحت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن إسرائيل تمنع طاقمها من الدخول إلى شمال قطاع غزة لتلقيح الأطفال ضد شلل الأطفال، وفقاً لما أفاد به ريك برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وفي مؤتمر صحفي عقده برينان في قطر، أوضح أن منظمة الصحة العالمية نجحت في تلقيح الأطفال دون سن العاشرة ضد شلل الأطفال في وسط وجنوب قطاع غزة، لكنها بحاجة الآن إلى تنظيم جولة جديدة من التطعيمات.
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
مدير "الصحة العالمية": السلام هو أفضل لقاح لأطفال غزة
1 سبتمبر, 15:33 GMT
ومع ذلك، لم تحصل المنظمة حتى الآن على إذن بدخول موظفيها إلى شمال قطاع غزة، كما أكد برينان يوم الخميس.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت يوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أرسلا رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، هددوا فيها بفرض حظر على الأسلحة إذا لم يتم حل الأزمة الإنسانية في غزة خلال شهر.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني إضافة إلى ما يقارب 100 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوارأمس, 21:01 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوارأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала