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مدير "الصحة العالمية": السلام هو أفضل لقاح لأطفال غزة

مدير "الصحة العالمية": السلام هو أفضل لقاح لأطفال غزة

سبوتنيك عربي

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، إن "أفضل لقاح يمكن تطعيمه للأطفال في قطاع غزة، هو تحقيق السلام في القطاع". 01.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-01T15:33+0000

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يأتي تصريح غيبريسوس تعليقا على إطلاق منظمة الصحة العالمية حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة اليوم الأحد.وأوضح غيبريسوس قائلا إنه "بالتعاون بين وزارة الصحة الفلسطينية واليونيسف والأونروا، بدأت حملة تطعيم أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة في قطاع غزة باللقاح المضاد لشلل الأطفال".وكان الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد كشف عن تفاصيل بدء حملة تطعيم أطفال قطاع غزة ضد شلل الأطفال، بعد موافقة إسرائيل وحماس على الهدنة المؤقتة خلال عملية التطعيم.وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن عملية التطعيم، تبدأ اليوم الأحد، الموافق الأول من سبتمبر/ أيلول، وسيكون هناك 3000 موظف، من بينهم 1000 من موظفي الأونروا الثابتين وموظفي العقود المساندة، لتنفيذ هذه العملية في 3 مناطق بقطاع غزة، الجنوب والوسط والشمال. وأكد أنه سيكون هناك ما يعرف بالهدنة الإنسانية يوميًا خلال عملية التطعيم لمدة 8 ساعات، حتى يتم إجراء هذه العملية الإنسانية، والتي يستفيد منها ما يقرب من 650 ألف طفل.وأوضح أن عملية التطعيم تبدأ الأحد في وسط قطاع غزة، ولمدة 3 أيام، من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، في ظل فترة الهدنة الإنسانية، ومن المقرر أن يتم التطبيق بعد ذلك في منطقة شمال قطاع غزة، وثالثا في الجنوب.وأعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن، يوم الخميس الماضي، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على هدن إنسانية لمدة 3 أيام لإجراء حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، تبدأ في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.وقال بيبركورن، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن "منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الشركاء، ستبدأ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في الأول من سبتمبر/أيلول في غزة" وأضاف: "ستُجرى الحملة على جولتين، حيث سنتمكن من تغطية 90% على الأقل من الحالات".وأوضح: "لقد أجرينا مناقشات مع السلطات الإسرائيلية واتفقنا على فترات توقف إنسانية"، مشددا على أنه "يتعين علينا وقف انتقال شلل الأطفال في غزة وخارجها".

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