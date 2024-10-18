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بوتين يتحدث في الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو
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من هو شقيق السنوار الذي تبحث عنه إسرائيل؟
من هو شقيق السنوار الذي تبحث عنه إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تبحث بنشاط عن محمد السنوار، شقيق زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، وجميع القادة... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T08:16+0000
2024-10-18T08:25+0000
إسرائيل
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غزة
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حركة حماس
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وذكرت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية، في مقال لها أن محمد السنوار يتمتع بدهاء ووحشية عززت دوره في القيادة العسكرية لحركة "حماس"، معتبرة أنه زعيم "حماس" السري في القتال ضد إسرائيل.ويعدّ محمد السنوار أحد المرشحين المحتملين لخلافة يحيى السنوار في قيادة "حماس"، الأمر الذي وضعه مع قادة آخرين من "حماس" على لائحة الاستهداف الإسرائيلية. ووضعت إسرائيل جائزة بقيمة 300 ألف شيكل للقبض على محمد السنوار حيا أو ميتا، وهذا المبلغ هو ثاني أكبر جائزة مالية، بعد تلك التي وضعت على رأس يحيى 400 ألف شيكل.إعلام: خالد مشعل يتولى رئاسة حركة "حماس" بعد مقتل السنواربعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "روح المقاومة ستقوى" بعد مقتل يحيى السنوار
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, يحيى السنوار, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, يحيى السنوار, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

من هو شقيق السنوار الذي تبحث عنه إسرائيل؟

08:16 GMT 18.10.2024 (تم التحديث: 08:25 GMT 18.10.2024)
© Photo / X/ @a__hamoudiمحمد السنوار شقيق يحيى السنوار زعيم حركة "حماس"
محمد السنوار شقيق يحيى السنوار زعيم حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Photo / X/ @a__hamoudi
تابعنا عبر
صرح المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تبحث بنشاط عن محمد السنوار، شقيق زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، وجميع القادة العسكريين للحركة.
وذكرت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية، في مقال لها أن محمد السنوار يتمتع بدهاء ووحشية عززت دوره في القيادة العسكرية لحركة "حماس"، معتبرة أنه زعيم "حماس" السري في القتال ضد إسرائيل.

يذكر أن محمد السنوار شغل منصب قائد لواء خان يونس في كتائب القسام، وأنه كان أحد خاطفي الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

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ونوهت الصحيفة إلى أن محمد السنوار، هو أحد مهندسي أنفاق غزة، وأنه شارك بتنفيذ بناء شبكة الأنفاق تحت الأرض، ووصفته بأنه "الإرهابي الرئيسي الغامض".

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ويعدّ محمد السنوار أحد المرشحين المحتملين لخلافة يحيى السنوار في قيادة "حماس"، الأمر الذي وضعه مع قادة آخرين من "حماس" على لائحة الاستهداف الإسرائيلية.
ووضعت إسرائيل جائزة بقيمة 300 ألف شيكل للقبض على محمد السنوار حيا أو ميتا، وهذا المبلغ هو ثاني أكبر جائزة مالية، بعد تلك التي وضعت على رأس يحيى 400 ألف شيكل.
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