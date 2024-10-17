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https://sarabic.ae/20241017/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـ-سبوتنيك-على-اغتيال-إسرائيل-يحيى-السنوار-وتداعيات-هذه-العملية-1093889956.html
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على اغتيال إسرائيل يحيى السنوار وتداعيات هذه العملية
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على اغتيال إسرائيل يحيى السنوار وتداعيات هذه العملية
سبوتنيك عربي
علق مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، على إعلان إسرائيل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T19:23+0000
2024-10-17T19:23+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
يحيى السنوار
إسرائيل
قطاع غزة
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093886574_0:0:1189:670_1920x0_80_0_0_6301fd5c18f4d56bd385cc5f60406c38.jpg
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن إسرائيل على مدى كل العقود التي خلت استخدمت سياسة القتل والاغتيال والعدوان بشمل مستمر، لكن كل ذلك فشل في تحقيق أي نوع من السلام أو الاستقرار لإسرائيل أو لغيرها. وأكد أن إسرائيل لا تزال مصرة على الاستمرار في هذه السياسة الحمقاء، مضيفًا: "اغتيال الناس لا يحقق السلام، ما يحقق السلام هو الإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إنهاء الاحتلال هو البوابة الوحيدة التي يدخل منها السلام ويأتي من خلالها". ومضى قائلًا: "لا سلام ولا أمن ولا استقرار مع بقاء الاحتلال، لا لإسرائيل ولا للمنطقة ولا للعالم، وعلى الجميع فهم هذه المعادلة بشكل جيد وأن يعودوا إلى الرشد والصواب، وأن يلزم العالم إسرائيل بالقانون الدولي، باعتباره الطريق الوحيد للاستقرار". وفيما يتعلق بتداعيات اغتيال السنوار على غزة والمنطقة، قال الهباش إن "الدم لا يجلب إلا الدم، والقتل لا يجلب إلا القتل، والعدوان لا يجلب إلا المزيد من الدماء والكراهية، والتصعيد يقابل بالتصعيد". وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني بأن الطريق للأمن والاستقرار لا يأتي عبر العدوان، وإنما عبر الجلوس على الطاولة والتسليم بحقوق الشعوب والالتزام بالقانون الدولي، وبغير ذلك لا أمل لا لإسرائيل أو لغيرهم في تحقيق أي نوع من السلام والاستقرار.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية يحيي السنوار زعيم "حماس" والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".وقال أدرعي في بيان رسمي، إن "قوة من لواء 828 عملت في المنطقة، رصدت وقتلت 3، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قٌتل"."يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس الأربعاء قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على يحيي السنوار، زعيم "حماس".وتابع: "كان السنوار دّبر وخطط وأشرف على تنفيذ المجزر المروعة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وأضاف: "لقد قاد السنوار منظمة "حماس"، وروّج لإيديولوجيتها قبل الحرب وخلالها، كما أنه كان مسؤولا عن قتل واختطاف الكثير من الإسرائيليين".وأوضح أدرعي، أنه "تم القضاء على يحيى السنوار بعد سنة، اختبأ فيها في بين السكان المدنيين في المخابئ فوق وتحت الأرض، وفي أنفاق "حماس" في قطاع غزة".وواصل: "لقد نفذ الجيش الإسرائيلي والشاباك عشرات العمليات على مدار الأشهر الأخيرة، والتي أدت إلى تقليص منطقة عمل يحيي السنوار، مما أسفر أخيرا في القضاء عليه".وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أنه "على مدار الأسابيع الأخيرة، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وفرقة غزة في منطقة جنوب قطاع غزة، بناء على معلومات استخباراتية لجهاز الشاباك وهيئة الاستخبارات/ التي أشارت إلى مناطق مشبوهة قد يتواجد في داخلها قادة "حماس".من جهتها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل عملية الاغتيال، لافتة إلى أن "‏الاشتباك وقع في حي تل السلطان برفح، وكان السنوار يرتدي جعبة عسكرية فيها مخازن رصاص، وعدد من القنابل اليدوية إلى جانب قيادي ميداني آخر".كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، قُتل، مشيرا إلى أن القضاء عليه يعد "إنجازا معنويا وعسكريا كبيرا" لإسرائيل، ويخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة.وتولى يحيى السنوار منصب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، خلفا لإسماعيل هنية، بعد اغتياله في إيران، بأواخر شهر يوليو/ تموز الماضي.
https://sarabic.ae/20241017/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رسميا-مقتل-يحيى-السنوار---عاجل-1093886444.html
https://sarabic.ae/20241017/نتنياهو-يعلق-على-اغتيال-يحيى-السنوار-1093889136.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, يحيى السنوار, إسرائيل, قطاع غزة, حصري
العدوان الإسرائيلي على غزة, يحيى السنوار, إسرائيل, قطاع غزة, حصري

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على اغتيال إسرائيل يحيى السنوار وتداعيات هذه العملية

19:23 GMT 17.10.2024
© AP Photo / Adel Hanaرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينة، يحيى السنوار
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينة، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
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حصري
علق مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، على إعلان إسرائيل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن إسرائيل على مدى كل العقود التي خلت استخدمت سياسة القتل والاغتيال والعدوان بشمل مستمر، لكن كل ذلك فشل في تحقيق أي نوع من السلام أو الاستقرار لإسرائيل أو لغيرها.
وأكد أن إسرائيل لا تزال مصرة على الاستمرار في هذه السياسة الحمقاء، مضيفًا: "اغتيال الناس لا يحقق السلام، ما يحقق السلام هو الإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إنهاء الاحتلال هو البوابة الوحيدة التي يدخل منها السلام ويأتي من خلالها".
ومضى قائلًا: "لا سلام ولا أمن ولا استقرار مع بقاء الاحتلال، لا لإسرائيل ولا للمنطقة ولا للعالم، وعلى الجميع فهم هذه المعادلة بشكل جيد وأن يعودوا إلى الرشد والصواب، وأن يلزم العالم إسرائيل بالقانون الدولي، باعتباره الطريق الوحيد للاستقرار".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينة، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل يحيى السنوار
16:55 GMT
وفيما يتعلق بتداعيات اغتيال السنوار على غزة والمنطقة، قال الهباش إن "الدم لا يجلب إلا الدم، والقتل لا يجلب إلا القتل، والعدوان لا يجلب إلا المزيد من الدماء والكراهية، والتصعيد يقابل بالتصعيد".
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني بأن الطريق للأمن والاستقرار لا يأتي عبر العدوان، وإنما عبر الجلوس على الطاولة والتسليم بحقوق الشعوب والالتزام بالقانون الدولي، وبغير ذلك لا أمل لا لإسرائيل أو لغيرهم في تحقيق أي نوع من السلام والاستقرار.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية يحيي السنوار زعيم "حماس" والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".
وقال أدرعي في بيان رسمي، إن "قوة من لواء 828 عملت في المنطقة، رصدت وقتلت 3، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قٌتل".
"يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس الأربعاء قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على يحيي السنوار، زعيم "حماس".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
نتنياهو يعلق على اغتيال يحيى السنوار
18:24 GMT
وتابع: "كان السنوار دّبر وخطط وأشرف على تنفيذ المجزر المروعة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وأضاف: "لقد قاد السنوار منظمة "حماس"، وروّج لإيديولوجيتها قبل الحرب وخلالها، كما أنه كان مسؤولا عن قتل واختطاف الكثير من الإسرائيليين".
وأوضح أدرعي، أنه "تم القضاء على يحيى السنوار بعد سنة، اختبأ فيها في بين السكان المدنيين في المخابئ فوق وتحت الأرض، وفي أنفاق "حماس" في قطاع غزة".
وواصل: "لقد نفذ الجيش الإسرائيلي والشاباك عشرات العمليات على مدار الأشهر الأخيرة، والتي أدت إلى تقليص منطقة عمل يحيي السنوار، مما أسفر أخيرا في القضاء عليه".
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أنه "على مدار الأسابيع الأخيرة، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وفرقة غزة في منطقة جنوب قطاع غزة، بناء على معلومات استخباراتية لجهاز الشاباك وهيئة الاستخبارات/ التي أشارت إلى مناطق مشبوهة قد يتواجد في داخلها قادة "حماس".
من جهتها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل عملية الاغتيال، لافتة إلى أن "‏الاشتباك وقع في حي تل السلطان برفح، وكان السنوار يرتدي جعبة عسكرية فيها مخازن رصاص، وعدد من القنابل اليدوية إلى جانب قيادي ميداني آخر".
كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، قُتل، مشيرا إلى أن القضاء عليه يعد "إنجازا معنويا وعسكريا كبيرا" لإسرائيل، ويخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة.
وتولى يحيى السنوار منصب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، خلفا لإسماعيل هنية، بعد اغتياله في إيران، بأواخر شهر يوليو/ تموز الماضي.
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