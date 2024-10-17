https://sarabic.ae/20241017/إسرائيل-تعلن-مقتل-يحيى-السنوار-خلال-عملية-عسكرية-في-قطاع-غزة--1093881018.html
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل يحيى السنوار خلال عملية للجيش في قطاع غزة
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل يحيى السنوار خلال عملية للجيش في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" يحيى السنوار قد قُتل في عملية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T14:09+0000
2024-10-17T14:09+0000
2024-10-17T14:18+0000
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ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي، قوله: "تم القضاء على السنوار".من جهتها أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل عملية الاغتيال: "وقع الاشتباك في حي تل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية فيها مخازن رصاص وعدد من القنابل اليدوية إلى جانب قيادي ميداني آخر".
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل يحيى السنوار خلال عملية للجيش في قطاع غزة
14:09 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 14:18 GMT 17.10.2024)
يتبع
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" يحيى السنوار قد قُتل في عملية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي، قوله: "تم القضاء على السنوار".
من جهتها أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل عملية الاغتيال: "وقع الاشتباك في حي تل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية فيها مخازن رصاص وعدد من القنابل اليدوية إلى جانب قيادي ميداني آخر".