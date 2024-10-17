https://sarabic.ae/20241017/نتنياهو-يعلق-على-اغتيال-يحيى-السنوار-1093889136.html
نتنياهو يعلق على اغتيال يحيى السنوار
نتنياهو يعلق على اغتيال يحيى السنوار
سبوتنيك عربي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T18:24+0000
2024-10-17T18:24+0000
2024-10-17T18:24+0000
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وقال في بيان مصور له، نشره مكتبه عبر منصة "إكس": "أقف أمامكم اليوم لأبلغكم أن يحيي سينوار، تم القضاء عليه، وعملية تصفيته تشكل علامة بارزة في تراجع حكم "حماس" الشرير". وأردف: "أن السنوار هو الشخص الذي ارتكب المذبحة الأكثر فظاعة في تاريخ أمتنا منذ مذبحة "الهولوكوست"، إنه القاتل الجماعي الذي قتل الآلاف من الإسرائيليين، واختطف المئات من مواطنينا، وتم القضاء عليه اليوم على يد جنودنا الأبطال".ومضى: "اليوم، تعرّض الشر لضربة ثقيلة، لكن المهمة التي تنتظرنا لم تكتمل بعد".ووجه نتنياهو دعوة إلى كل من يحتجز الرهائن الإسرائيليين في غزة: من ألقى سلاحه وأعاد رهائننا فسوف نسمح له بالخروج والعيش، مؤكدا أن "عودة الرهائن هي فرصة لتحقيق جميع أهداف إسرائيل وتقرّب من نهاية الحرب".وواصل: "إنني أدعوكم يا شعوب المنطقة: لدينا فرصة عظيمة لوقف محور الشر، وخلق مستقبل مختلف، مستقبل السلام، مستقبل الرخاء في المنطقة بأكملها، معا يمكننا أن نرد اللعنة".وواصل: "الآن، أصبح واضحا للجميع، في إسرائيل وفي العالم، لماذا أصررنا على عدم إنهاء الحرب، ولماذا أصررنا، في مواجهة كل الضغوط، على دخول رفح معقل "حماس" المحصن/ حيث اختبأ السنوار والعديد من القتلة".وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، رسميا مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية بقطاع غزة.وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية، والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".وأضاف "في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كامل، قضت يوم أمس الأربعاء قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو يحيي السنوار".وأوضح أنه "على مدار الأسابيع الأخيرة تعمل قوات جيش الدفاع والشاباك بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وفرقة غزة في منطقة جنوب قطاع غزة بناء على معلومات استخبارية لجهاز الشاباك وهيئة الاستخبارات التي أشارت إلى مناطق مشبوهة قد يتواجد في داخلها قادة حماس. قوة من لواء 828 عملت في المنطقة رصدت وقتلت ثلاثة مخربين، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قتل".
https://sarabic.ae/20241017/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-يحيى-السنوار-1093886345.html
https://sarabic.ae/20241017/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رسميا-مقتل-يحيى-السنوار---عاجل-1093886444.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
نتنياهو يعلق على اغتيال يحيى السنوار
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار.
وقال في بيان مصور له، نشره مكتبه عبر منصة "إكس": "أقف أمامكم اليوم لأبلغكم أن يحيي سينوار، تم القضاء عليه، وعملية تصفيته تشكل علامة بارزة في تراجع حكم "حماس" الشرير".
وأضاف لسكان غزة: "لقد دمر السنوار حياتكم، لقد أخبركم أنه أسد، لكنه في الواقع كان مختبئا في وكر مظلم، وقد قُتل عندما هرب مذعورا من جنودنا".
وأردف: "أن السنوار هو الشخص الذي ارتكب المذبحة الأكثر فظاعة في تاريخ أمتنا منذ مذبحة "الهولوكوست"، إنه القاتل الجماعي الذي قتل الآلاف من الإسرائيليين، واختطف المئات من مواطنينا، وتم القضاء عليه اليوم على يد جنودنا الأبطال".
ومضى: "اليوم، تعرّض الشر لضربة ثقيلة، لكن المهمة التي تنتظرنا لم تكتمل بعد".
وتابع: "وأود أن أقول مرة أخرى، وبأوضح طريقة: "حماس" لن تحكم غزة بعد الآن، وهذه هي بداية اليوم التالي لـ"حماس"، وهذه فرصة لكم يا سكان غزة للتحرر أخيرا من طغيانها، وأقول لإرهابيي "حماس": قادتكم يفرون وسيتم القضاء عليهم".
ووجه نتنياهو دعوة إلى كل من يحتجز الرهائن الإسرائيليين في غزة: من ألقى سلاحه وأعاد رهائننا فسوف نسمح له بالخروج والعيش، مؤكدا أن "عودة الرهائن هي فرصة لتحقيق جميع أهداف إسرائيل وتقرّب من نهاية الحرب".
وواصل: "إنني أدعوكم يا شعوب المنطقة: لدينا فرصة عظيمة لوقف محور الشر، وخلق مستقبل مختلف، مستقبل السلام، مستقبل الرخاء في المنطقة بأكملها، معا يمكننا أن نرد اللعنة".
وواصل: "الآن، أصبح واضحا للجميع، في إسرائيل وفي العالم، لماذا أصررنا على عدم إنهاء الحرب، ولماذا أصررنا، في مواجهة كل الضغوط، على دخول رفح معقل "حماس" المحصن/ حيث اختبأ السنوار والعديد من القتلة".
وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، رسميا مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية بقطاع غزة.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية، والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".
وأضاف "في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كامل، قضت يوم أمس الأربعاء قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو يحيي السنوار".
وأوضح أنه "على مدار الأسابيع الأخيرة تعمل قوات جيش الدفاع والشاباك بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وفرقة غزة في منطقة جنوب قطاع غزة بناء على معلومات استخبارية لجهاز الشاباك وهيئة الاستخبارات التي أشارت إلى مناطق مشبوهة قد يتواجد في داخلها قادة حماس. قوة من لواء 828 عملت في المنطقة رصدت وقتلت ثلاثة مخربين، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة
يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قتل".