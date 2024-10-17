https://sarabic.ae/20241017/نتنياهو-يعلق-على-اغتيال-يحيى-السنوار-1093889136.html

نتنياهو يعلق على اغتيال يحيى السنوار

نتنياهو يعلق على اغتيال يحيى السنوار

سبوتنيك عربي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار. 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T18:24+0000

2024-10-17T18:24+0000

2024-10-17T18:24+0000

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وقال في بيان مصور له، نشره مكتبه عبر منصة "إكس": "أقف أمامكم اليوم لأبلغكم أن يحيي سينوار، تم القضاء عليه، وعملية تصفيته تشكل علامة بارزة في تراجع حكم "حماس" الشرير". وأردف: "أن السنوار هو الشخص الذي ارتكب المذبحة الأكثر فظاعة في تاريخ أمتنا منذ مذبحة "الهولوكوست"، إنه القاتل الجماعي الذي قتل الآلاف من الإسرائيليين، واختطف المئات من مواطنينا، وتم القضاء عليه اليوم على يد جنودنا الأبطال".ومضى: "اليوم، تعرّض الشر لضربة ثقيلة، لكن المهمة التي تنتظرنا لم تكتمل بعد".ووجه نتنياهو دعوة إلى كل من يحتجز الرهائن الإسرائيليين في غزة: من ألقى سلاحه وأعاد رهائننا فسوف نسمح له بالخروج والعيش، مؤكدا أن "عودة الرهائن هي فرصة لتحقيق جميع أهداف إسرائيل وتقرّب من نهاية الحرب".وواصل: "إنني أدعوكم يا شعوب المنطقة: لدينا فرصة عظيمة لوقف محور الشر، وخلق مستقبل مختلف، مستقبل السلام، مستقبل الرخاء في المنطقة بأكملها، معا يمكننا أن نرد اللعنة".وواصل: "الآن، أصبح واضحا للجميع، في إسرائيل وفي العالم، لماذا أصررنا على عدم إنهاء الحرب، ولماذا أصررنا، في مواجهة كل الضغوط، على دخول رفح معقل "حماس" المحصن/ حيث اختبأ السنوار والعديد من القتلة".وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، رسميا مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية بقطاع غزة.وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم "حماس" الإرهابية، والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".وأضاف "في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كامل، قضت يوم أمس الأربعاء قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على الإرهابي المدعو يحيي السنوار".وأوضح أنه "على مدار الأسابيع الأخيرة تعمل قوات جيش الدفاع والشاباك بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وفرقة غزة في منطقة جنوب قطاع غزة بناء على معلومات استخبارية لجهاز الشاباك وهيئة الاستخبارات التي أشارت إلى مناطق مشبوهة قد يتواجد في داخلها قادة حماس. قوة من لواء 828 عملت في المنطقة رصدت وقتلت ثلاثة مخربين، وبعد استكمال عملية تشخيص الجثة يمكن التأكيد أن المدعو يحيى السنوار قد قتل".

https://sarabic.ae/20241017/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-يحيى-السنوار-1093886345.html

https://sarabic.ae/20241017/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رسميا-مقتل-يحيى-السنوار---عاجل-1093886444.html

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