https://sarabic.ae/20241017/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-روح-المقاومة-ستقوى-بعد-مقتل-يحيى-السنوار-1093893140.html
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "روح المقاومة ستقوى" بعد مقتل يحيى السنوار
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "روح المقاومة ستقوى" بعد مقتل يحيى السنوار
سبوتنيك عربي
أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن "روح المقاومة ستقوى" بعد مقتل زعيم حركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، في قطاع غزة أمس الخميس. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T23:51+0000
2024-10-17T23:51+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت البعثة في منشور عبر منصة "إكس": "عندما يرى المسلمون الشهيد (يحيى) السنوار وهو يقف في أرض المعركة بزيه العسكري وفي العراء، وليس في مخبأ، ويواجه العدو، فإن روح المقاومة ستتعزز، وسيصبح نموذجًا للشباب والأطفال الذين سيواصلون مسيرته نحو تحرير فلسطين".وأضافت البعثة: "طالما أن الاحتلال والعدوان مستمران، فإن المقاومة ستستمر، لأن الشهيد يبقى حيًا ومصدر إلهام".وفي وقت سابق يوم الخميس، أكد الجيش الإسرائيلي رسميًا مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، في عملية نفذتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي: "الشخص الذي ارتكب أفظع مذبحة في تاريخ أمتنا، وقتل الآلاف من الإسرائيليين واختطف المئات من مواطنينا، تم القضاء عليه على يد جنودنا الأبطال. لقد قضينا على زعيم حماس، يحيى السنوار، ولكن الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مقتل السنوار بأنه "إنجاز معنوي وعسكري كبير" لإسرائيل، ويخلق إمكانية للإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة.وفي وقت سابق اليوم، قدمت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل عملية الاغتيال، مشيرة إلى أن "الاشتباك وقع في حي تل السلطان برفح، وكان السنوار يرتدي جعبة عسكرية تحتوي على مخازن رصاص وعدد من القنابل اليدوية، وكان بجواره قيادي ميداني آخر".من جهتها، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن عملية الاغتيال "لم تكن مخططة مسبقًا".يُذكر أنه في أغسطس الماضي، أعلنت حركة حماس اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في هجوم إسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو الماضي.وكانت إسرائيل تعتبر يحيى السنوار، الذي كان يتولى رئاسة المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة منذ عام 2017، العقل المدبر لهجمات السابع من أكتوبر، وكان على رأس قائمتها للمستهدفين في الحركة.
https://sarabic.ae/20241017/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رسميا-مقتل-يحيى-السنوار---عاجل-1093886444.html
https://sarabic.ae/20241017/اللحظات-الأخيرة-من-حياة-السنوار-قبل-اغتياله-فيديو--1093891254.html
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السنوار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
السنوار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "روح المقاومة ستقوى" بعد مقتل يحيى السنوار
أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن "روح المقاومة ستقوى" بعد مقتل زعيم حركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار، في قطاع غزة أمس الخميس.
القاهرة - سبوتنيك
. وأوضحت البعثة في منشور عبر منصة "إكس": "عندما يرى المسلمون الشهيد (يحيى) السنوار وهو يقف في أرض المعركة بزيه العسكري وفي العراء، وليس في مخبأ، ويواجه العدو، فإن روح المقاومة ستتعزز، وسيصبح نموذجًا للشباب والأطفال الذين سيواصلون مسيرته نحو تحرير فلسطين".
وأضافت البعثة: "طالما أن الاحتلال والعدوان مستمران، فإن المقاومة ستستمر، لأن الشهيد يبقى حيًا ومصدر إلهام".
وفي وقت سابق يوم الخميس، أكد الجيش الإسرائيلي رسميًا مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، في عملية نفذتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي: "الشخص الذي ارتكب أفظع مذبحة في تاريخ أمتنا، وقتل الآلاف من الإسرائيليين واختطف المئات من مواطنينا، تم القضاء عليه على يد جنودنا الأبطال. لقد قضينا على زعيم حماس، يحيى السنوار، ولكن الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مقتل السنوار بأنه "إنجاز معنوي وعسكري كبير" لإسرائيل
، ويخلق إمكانية للإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة.
وفي وقت سابق اليوم، قدمت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل عملية الاغتيال، مشيرة إلى أن "الاشتباك وقع في حي تل السلطان برفح، وكان السنوار يرتدي جعبة عسكرية تحتوي على مخازن رصاص وعدد من القنابل اليدوية، وكان بجواره قيادي ميداني آخر".
من جهتها، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن عملية الاغتيال "لم تكن مخططة مسبقًا".
يُذكر أنه في أغسطس الماضي، أعلنت حركة حماس اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في هجوم إسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو الماضي.
وكانت إسرائيل تعتبر يحيى السنوار، الذي كان يتولى رئاسة المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة منذ عام 2017، العقل المدبر لهجمات السابع من أكتوبر، وكان على رأس قائمتها للمستهدفين في الحركة.