https://sarabic.ae/20241018/إعلام-خالد-مشعل-يتولى-رئاسة-حركة-حماس-بعد-مقتل-السنوار--1093894134.html
إعلام: خالد مشعل يتولى رئاسة حركة "حماس" بعد مقتل السنوار
إعلام: خالد مشعل يتولى رئاسة حركة "حماس" بعد مقتل السنوار
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن رئيس حركة "حماس" الفلسطينية بالخارج، خالد مشعل، سيتولى رئاسة الحركة بعد تصفية يحيى السنوار في قطاع غزة. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T05:00+0000
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وذكرت قناة "إل بي سي أي" اللبنانية أن "مشعل تولى منصب القائم بأعمال رئيس الحركة، وهو الآن مسؤول عن جميع الاتصالات مع الأطراف الرئيسية المشاركة في المفاوضات وحل ملف المختطفين".وأكدت مصادر لقناة "إل بي سي أي" اللبنانية أن "قيادة "حماس" أبلغت مسؤولين أتراك وقطريين ومصريين بوفاة السنوار".كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل السنوار قائلا، في مؤتمر صحفي "الشخص الذي ارتكب أفظع مذبحة في تاريخ أمتنا الذي قتل الآلاف من الإسرائيليين واختطف المئات من مواطنينا، تم القضاء عليه على يد جنودنا الأبطال، لقد قضينا على زعيم "حماس" يحيى السنوار ولكن الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل عملية الاغتيال قائلة: "وقع الاشتباك في حي تل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية فيها مخازن رصاص وعدد من القنابل اليدوية إلى جانب قيادي ميداني آخر".من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن مقتل السنوار يعد "إنجازًا معنويًا وعسكريًا كبيرا" لإسرائيل، ويخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة.بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "روح المقاومة ستقوى" بعد مقتل يحيى السنوار"حزب الله" يعلن حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في لبنان
https://sarabic.ae/20241017/اللحظات-الأخيرة-من-حياة-السنوار-قبل-اغتياله-فيديو--1093891254.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, يحيى السنوار, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, يحيى السنوار, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إعلام: خالد مشعل يتولى رئاسة حركة "حماس" بعد مقتل السنوار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن رئيس حركة "حماس" الفلسطينية بالخارج، خالد مشعل، سيتولى رئاسة الحركة بعد تصفية يحيى السنوار في قطاع غزة.
وذكرت قناة "إل بي سي أي" اللبنانية أن "مشعل تولى منصب القائم بأعمال رئيس الحركة، وهو الآن مسؤول عن جميع الاتصالات مع الأطراف الرئيسية المشاركة في المفاوضات وحل ملف المختطفين".
وأكدت مصادر لقناة "إل بي سي أي" اللبنانية أن "قيادة "حماس" أبلغت مسؤولين أتراك وقطريين ومصريين بوفاة السنوار".
وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا، يوم أمس الخميس، أن السنوار الذي يعتبر العقل المدبر والمنظم الرئيسي للهجوم غير المسبوق على إسرائيل، في 7 أكتوبر 2023، قُتل في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل السنوار قائلا، في مؤتمر صحفي "الشخص الذي ارتكب أفظع مذبحة في تاريخ أمتنا الذي قتل الآلاف من الإسرائيليين واختطف المئات من مواطنينا، تم القضاء عليه على يد جنودنا الأبطال، لقد قضينا على زعيم "حماس" يحيى السنوار
ولكن الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل عملية الاغتيال
قائلة: "وقع الاشتباك في حي تل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية فيها مخازن رصاص وعدد من القنابل اليدوية إلى جانب قيادي ميداني آخر".
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن مقتل السنوار
يعد "إنجازًا معنويًا وعسكريًا كبيرا" لإسرائيل، ويخلق إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين وإحداث تغيير يؤدي إلى واقع جديد في غزة.