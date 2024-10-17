https://sarabic.ae/20241017/حزب-الله-يعلن-حصيلة-خسائر-الجيش-الإسرائيلي-منذ-بداية-العملية-البرية-في-لبنان-1093892493.html

"حزب الله" يعلن حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في لبنان

"حزب الله" يعلن حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أن خسائر إسرائيل منذ بداية العملية البرية في لبنان بلغت نحو 55 قتيلاً وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود. 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T22:01+0000

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القاهرة - سبوتنيك وقال الحزب في بيان له: "بلغت حصيلة خسائر العدو وفق ما رصده مجاهدو المقاومة الإسلامية، حوالي 55 قتيلاً وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود جيش العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى تدمير 20 دبابة ميركافا، وتدمير 4 جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند، بالإضافة إلى إسقاط مسيّرتين من نوع "هرمز 450".ولفت البيان إلى أن هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدو الإسرائيلي في القواعد والثكنات العسكرية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية وصولاً إلى عمق فلسطين المحتلة".وأشار البيان إلى أن:وتابع: "شهد مطلع الأسبوع الحالي تصاعداً في وتيرة المواجهات البطولية التي يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلامية مع ضباط وجنود العدو الإسرائيلي المتوغلة من عدة مسارات في القطاعين الشرقي والغربي باتجاه قرى العديسة، رب ثلاثين، بليدا، مركبا، القوزح، عيتا الشعب، وراميا، بتغطية نارية كثيفة من سلاح الجو والمدفعية استهدفت القرى المذكورة ومحيطها. ووفق خطط ميدانية معدة مسبقاً، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية للقوات المعادية في محيط وداخل بعض القرى عبر استهداف مسارات التقدم، واستدراج هذه القوات إلى بعض الكمائن المتقدمة داخل بعض القرى الحدودية، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع العدو من المسافة صفر، خاصةً في بلدات القوزح، ورب ثلاثين، مما أسفر عن تكبد العدو 10 قتلى وأكثر 150 جريحاً وتدمير 9 دبابات ميركافا و4 جرافات عسكرية".وأوضح أن "القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، وبتدرج يتصاعد يوماً بعد يوم، تستهدف تحشدات العدو الإسرائيلي في المواقع والثكنات العسكرية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية وفي المستوطنات والمدن المحتلة في الشمال، وصولاً إلى قواعده العسكرية في عمق فلسطين المحتلة، بمختلف أنواع الصواريخ، ومنها الدقيقة التي تُستخدم للمرة الأولى"، لافتاً إلى أن "القوة الجوية في المقاومة الإسلامية، وبتدرج يتصاعد يوماً بعد يوم، تواصل استهداف قواعد العدو العسكرية من الحدود اللبنانية الفلسطينية، وصولاً إلى عمق فلسطين المحتلة، بمختلف أنواع المسيّرات الانقضاضية، ومنها النوعية التي تُستخدم للمرة الأولى. عدا عن مهام الاستطلاع وجمع المعلومات".وأكد البيان أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي يتصدون بالأسلحة المناسبة، للطائرات العسكرية الإسرائيلية التي تعتدي على لبنان، الاستطلاعية منها والحربية، حيث تمكنوا من إسقاط طائرتي استطلاع من نوع "هرمز 450".تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.ومنذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنف ضلوعها فيه.واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وصولاً إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في 27 أيلول/سبتمبر الماضي بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من القادة.وبداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.

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