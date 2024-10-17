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https://sarabic.ae/20241017/خطوة-مهمة-تجاه-إنهاء-الحرب-بايدن-وهاريس-يعلقان-على-مقتل-السنوار-1093889812.html
خطوة مهمة تجاه إنهاء الحرب.. بايدن وهاريس يعلقان على مقتل السنوار
خطوة مهمة تجاه إنهاء الحرب.. بايدن وهاريس يعلقان على مقتل السنوار
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على إعلان إسرائيل مقتل يحيى السنوار، قائد حركة حماس، "إنها خطوة مهمة تجاه إنهاء الحرب". 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T19:14+0000
2024-10-17T19:14+0000
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وأضاف في بيان رسمي أنه سيتحدث قريبًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث إعادة الرهائن وإنهاء الحرب، معربًا عن أمله في أن يساهم القضاء على السنوار في تحقيق الاستقرار.وأشار إلى أن تحليلات الحمض النووي أثبتت أن السنوار قد قُتل، موضحًا أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.ويرى بايدن إلى أن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم آخر مثل الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن هناك الآن فرصة لبناء مستقبل لغزة بدون حماس في السلطة.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بايدن يتطلع للحديث مع نتنياهو بشأن إطلاق سراح الرهائن.من جانبها، أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أن حرب غزة أدت إلى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.وأشارت إلى أن هذه اللحظة تمنح الولايات المتحدة فرصة لإنهاء حرب غزة أخيرًا.وأكدت هاريس على أهمية إطلاق سراح الرهائن ووقف المعاناة، مشددةً على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241017/نتنياهو-يعلق-على-اغتيال-يحيى-السنوار-1093889136.html
https://sarabic.ae/20241017/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رسميا-مقتل-يحيى-السنوار---عاجل-1093886444.html
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خطوة مهمة تجاه إنهاء الحرب.. بايدن وهاريس يعلقان على مقتل السنوار

19:14 GMT 17.10.2024
© AP Photo / Susan WalshHarris and Biden
Harris and Biden - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على إعلان إسرائيل مقتل يحيى السنوار، قائد حركة حماس، "إنها خطوة مهمة تجاه إنهاء الحرب".
وأضاف في بيان رسمي أنه سيتحدث قريبًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث إعادة الرهائن وإنهاء الحرب، معربًا عن أمله في أن يساهم القضاء على السنوار في تحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن تحليلات الحمض النووي أثبتت أن السنوار قد قُتل، موضحًا أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
نتنياهو يعلق على اغتيال يحيى السنوار
18:24 GMT
ويرى بايدن إلى أن حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم آخر مثل الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن هناك الآن فرصة لبناء مستقبل لغزة بدون حماس في السلطة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بايدن يتطلع للحديث مع نتنياهو بشأن إطلاق سراح الرهائن.
من جانبها، أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أن حرب غزة أدت إلى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينة، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل يحيى السنوار
16:55 GMT
وأشارت إلى أن هذه اللحظة تمنح الولايات المتحدة فرصة لإنهاء حرب غزة أخيرًا.
وأكدت هاريس على أهمية إطلاق سراح الرهائن ووقف المعاناة، مشددةً على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
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يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار19:55 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:24 GMT
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