تقرير يكشف عن "ملايين الدولارات" يعرضها نتنياهو إذا تم إطلاق سراح المحتجزين في غزة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
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14:00 GMT
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خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
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ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
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29 د
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https://sarabic.ae/20241105/تقرير-يكشف-عن-ملايين-الدولارات-يعرضها-نتنياهو-إذا-تم-إطلاق-سراح-المحتجزين-في-غزة-1094509959.html
تقرير يكشف عن "ملايين الدولارات" يعرضها نتنياهو إذا تم إطلاق سراح المحتجزين في غزة
تقرير يكشف عن "ملايين الدولارات" يعرضها نتنياهو إذا تم إطلاق سراح المحتجزين في غزة
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستعد لتقديم "عدة ملايين من الدولارات"، لخاطفي الرهائن في قطاع غزة، مقابل... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T14:46+0000
2024-11-05T14:46+0000
بنيامين نتنياهو
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل
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كما أكد المسؤول صحة ما ورد في تقرير القناة 12 الإسرائيلية، بأن نتنياهو مستعد أيضا لضمان "ممر آمن" للخروج من غزة للخاطفين، وعائلاتهم الذين يطلقون سراح الرهائن، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأشار إلى أنه تمت مناقشة الاقتراح في اجتماع، يوم الأحد الماضي، بشأن الرهائن مع ممثل الحكومة الإسرائيلية، جال هيرش.كما أكد المسؤول بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، بأن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت اقتراحا بوقف إطلاق نار قصير الأمد، وصفقة إطلاق سراح الرهائن.وشدد المسؤول أنه "لا يحدث شيء على أرض الواقع لحين معرفة نتائج الانتخابات الأمريكية".وتشهد أمريكا، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، انتخابات عامة سيتم خلالها اختيار الرئيس، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، ومجلس النواب بأكمله، بالإضافة إلى حكام 11 ولاية وإقليمين.وتترشح عن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، فيما يمثل الحزب الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241031/الخارجية-الروسية-روسيا-تعمل-مع-حماس-وإسرائيل-من-أجل-إطلاق-سراح-الرهائن-1094338839.html
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بنيامين نتنياهو, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

تقرير يكشف عن "ملايين الدولارات" يعرضها نتنياهو إذا تم إطلاق سراح المحتجزين في غزة

14:46 GMT 05.11.2024
© AP Photo / Pamela Smithرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Pamela Smith
تابعنا عبر
كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستعد لتقديم "عدة ملايين من الدولارات"، لخاطفي الرهائن في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح كل رهينة.
كما أكد المسؤول صحة ما ورد في تقرير القناة 12 الإسرائيلية، بأن نتنياهو مستعد أيضا لضمان "ممر آمن" للخروج من غزة للخاطفين، وعائلاتهم الذين يطلقون سراح الرهائن، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأشار إلى أنه تمت مناقشة الاقتراح في اجتماع، يوم الأحد الماضي، بشأن الرهائن مع ممثل الحكومة الإسرائيلية، جال هيرش.
كما أكد المسؤول بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، بأن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت اقتراحا بوقف إطلاق نار قصير الأمد، وصفقة إطلاق سراح الرهائن.
وشدد المسؤول أنه "لا يحدث شيء على أرض الواقع لحين معرفة نتائج الانتخابات الأمريكية".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
الخارجية الروسية: موسكو تعمل مع "حماس" وإسرائيل من أجل إطلاق سراح الرهائن
31 أكتوبر, 03:04 GMT
وتشهد أمريكا، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، انتخابات عامة سيتم خلالها اختيار الرئيس، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، ومجلس النواب بأكمله، بالإضافة إلى حكام 11 ولاية وإقليمين.
وتترشح عن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، فيما يمثل الحزب الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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