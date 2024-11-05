https://sarabic.ae/20241105/تقرير-يكشف-عن-ملايين-الدولارات-يعرضها-نتنياهو-إذا-تم-إطلاق-سراح-المحتجزين-في-غزة-1094509959.html

تقرير يكشف عن "ملايين الدولارات" يعرضها نتنياهو إذا تم إطلاق سراح المحتجزين في غزة

تقرير يكشف عن "ملايين الدولارات" يعرضها نتنياهو إذا تم إطلاق سراح المحتجزين في غزة

سبوتنيك عربي

كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستعد لتقديم "عدة ملايين من الدولارات"، لخاطفي الرهائن في قطاع غزة، مقابل... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T14:46+0000

2024-11-05T14:46+0000

2024-11-05T14:46+0000

بنيامين نتنياهو

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل

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كما أكد المسؤول صحة ما ورد في تقرير القناة 12 الإسرائيلية، بأن نتنياهو مستعد أيضا لضمان "ممر آمن" للخروج من غزة للخاطفين، وعائلاتهم الذين يطلقون سراح الرهائن، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأشار إلى أنه تمت مناقشة الاقتراح في اجتماع، يوم الأحد الماضي، بشأن الرهائن مع ممثل الحكومة الإسرائيلية، جال هيرش.كما أكد المسؤول بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، بأن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت اقتراحا بوقف إطلاق نار قصير الأمد، وصفقة إطلاق سراح الرهائن.وشدد المسؤول أنه "لا يحدث شيء على أرض الواقع لحين معرفة نتائج الانتخابات الأمريكية".وتشهد أمريكا، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، انتخابات عامة سيتم خلالها اختيار الرئيس، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، ومجلس النواب بأكمله، بالإضافة إلى حكام 11 ولاية وإقليمين.وتترشح عن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، فيما يمثل الحزب الجمهوري، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20241031/الخارجية-الروسية-روسيا-تعمل-مع-حماس-وإسرائيل-من-أجل-إطلاق-سراح-الرهائن-1094338839.html

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