https://sarabic.ae/20241031/الخارجية-الروسية-روسيا-تعمل-مع-حماس-وإسرائيل-من-أجل-إطلاق-سراح-الرهائن-1094338839.html

الخارجية الروسية: روسيا تعمل مع حماس وإسرائيل من أجل إطلاق سراح الرهائن

الخارجية الروسية: روسيا تعمل مع حماس وإسرائيل من أجل إطلاق سراح الرهائن

سبوتنيك عربي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن روسيا تعمل مع حركة حماس وإسرائيل لإطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم المواطنون الروس، المحتجزون... 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T03:04+0000

2024-10-31T03:04+0000

2024-10-31T03:05+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أجرينا اتصالات مع كل من الإسرائيليين وحماس بخصوص إطلاق سراح الرهائن، بما فيهم المواطنين الروس الذين لا يزالون بين الرهائن. سفارتنا في الدوحة وتل أبيب تعملان بنشاط كبير، وسنواصل هذا العمل".وفي 23 أكتوبر الجاري، بحث نائب وزير الخارجية الروسي مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، الذي زار العاصمة الروسية موسكو، الوضع في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن من المواطنين الروس.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20240830/قائد-عسكري-إسرائيلي-سابق-نحن-عالقون-في-غزة-ونتنياهو-لا-يريد-إطلاق-سراح-المحتجزين-1092227884.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم