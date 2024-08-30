https://sarabic.ae/20240830/قائد-عسكري-إسرائيلي-سابق-نحن-عالقون-في-غزة-ونتنياهو-لا-يريد-إطلاق-سراح-المحتجزين-1092227884.html

قائد عسكري إسرائيلي سابق: نحن عالقون في غزة ونتنياهو لا يريد إطلاق سراح المحتجزين

قائد عسكري إسرائيلي سابق: نحن عالقون في غزة ونتنياهو لا يريد إطلاق سراح المحتجزين

سبوتنيك عربي

صرح قائد عسكري إسرائيلي سابق، اليوم الجمعة، بأن بلاده عالقة في قطاع غزة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد إطلاق سراح المحتجزين. 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T11:20+0000

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ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن الجنرال دان هرئيل، القائد السابق لقيادة المنطقة الجنوبية، أن نتنياهو رئيس الوزراء لا يريد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وأوضح الجنرال هرئيل أن نتنياهو يرغب في استمرار الحرب على غزة إلى أجل غير مسمى، منوها بأنه نسف مفاوضات إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع "حماس" نحو 12 مرة.وزعم القائد العسكري الإسرائيلي السابق أن "الإرهاب" يتصاعد في الضفة الغربية، ويتزايد في مستوطنات الشمال.وفي السياق نفسه، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، اليوم الجمعة، بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلية، أن الكابينيت قد قرر بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، في وقت اعترض وزير الدفاع، يوآف غالانت، على ذلك الأمر، والتي أفادت بأنه خلال جلسة عاصفة للكابينيت الإسرائيلي المصغر للشؤون المدنية والسياسية، تقرر الإبقاء على قوات الجيش في محور فيلادلفيا الواقع جنوبي قطاع غزة، رغم معارضة غالانت، وامتناع إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي عن التصويت.وذكرت الإذاعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وبخَّ بن غفير على عدم تصويته على قرار الكابينيت، فيما تم تمرير القرار بأغلبية 8 أصوات.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20240830/رغم-معارضة-غالانت-تقرير-الكابينيت-يقرر-بقاء-الجيش-الإسرائيلي-في-محور-فيلادلفيا-1092222162.html

https://sarabic.ae/20240830/عائلات-المحتجزين-الإسرائيليين-لا-يمضي-يوم-إلا-ويعمل-فيه-نتنياهو-لتشكيل-خطر-على-عودة-ذوينا-1092222593.html

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