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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى بمعارك وسط غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى بمعارك وسط غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة رائد بمعارك وسط قطاع غزة. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T16:04+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرائد يوحاي جلام (32 عاما) من مدينة نتانيا، وهو مقاتل في لواء القدس قد قتل في المعارك الدائرة شمالي القطاع.وأفادت الإذاعة بأن الرائد يوحاي قد قتل برصاص قناص في حي الزيتون الواقع شمالي قطاع غزة.وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" مهددة من دون تنازل كبير وواضح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وأكدت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن السبب الرئيس وراء تهديد المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية، القاهرة، يتعلق بمحور فيلادلفيا، وأن نتائج المحادثات التي جرت هناك ستيم من خلالها تحديد فريق إسرائيلي آخر للسفر إلى العاصمة القطرية، الدوحة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وفدا إسرائيليا بمشاركة عناصر وممثلين عن الجيش والموساد والشاباك سيتوجهون إلى قطر من أجل تقليص الفجوات الباقية في المفاوضات الخاصة بتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وأشارت إلى أن هذا الوفد سيطير إلى الدوحة، اليوم الأربعاء، من أجل إجراء جولة جديدة من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240827/نتنياهو-نعمل-على-إعادة-المحتجزين-من-خلال-المفاوضات-وعمليات-التحرير-1092141621.html
https://sarabic.ae/20240828/رئيس-سابق-لـالشاباك-علينا-إجلاء-المواطنين-الفلسطينيين-من-الضفة-الغربية-لحماية-جنودنا-1092175419.html
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى بمعارك وسط غزة

16:04 GMT 28.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة رائد بمعارك وسط قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرائد يوحاي جلام (32 عاما) من مدينة نتانيا، وهو مقاتل في لواء القدس قد قتل في المعارك الدائرة شمالي القطاع.
وأفادت الإذاعة بأن الرائد يوحاي قد قتل برصاص قناص في حي الزيتون الواقع شمالي قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
نتنياهو: نعمل على إعادة المحتجزين من خلال المفاوضات وعمليات التحرير
أمس, 14:22 GMT
وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" مهددة من دون تنازل كبير وواضح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأكدت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن السبب الرئيس وراء تهديد المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية، القاهرة، يتعلق بمحور فيلادلفيا، وأن نتائج المحادثات التي جرت هناك ستيم من خلالها تحديد فريق إسرائيلي آخر للسفر إلى العاصمة القطرية، الدوحة.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وفدا إسرائيليا بمشاركة عناصر وممثلين عن الجيش والموساد والشاباك سيتوجهون إلى قطر من أجل تقليص الفجوات الباقية في المفاوضات الخاصة بتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن هذا الوفد سيطير إلى الدوحة، اليوم الأربعاء، من أجل إجراء جولة جديدة من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة.
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
رئيس سابق لـ"الشاباك": علينا إجلاء المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية لحماية جنودنا
15:18 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
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جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية موسعة في الضفة الغربية14:31 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
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