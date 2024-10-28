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الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط محاولة اختراق من قبل مجموعة تخريبية على حدود مقاطعة بريانسك
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نتنياهو يرد لأول مرة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين
نتنياهو يرد لأول مرة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين
سبوتنيك عربي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على التقارير التي تفيد بأن مصر تقدمت باقتراح سيتم بموجبه الإفراج عن 4 رهائن إسرائيليين مقابل وقف... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T13:22+0000
2024-10-28T13:22+0000
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وقال نتنياهو، خلال اجتماع كتلة الليكود، "إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين للإفراج عن الرهائن الأربع، فسأقبله على الفور".وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أن مصر اقترحت مبادرة لوقف النار لمدة يومين في قطاع غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين ببعض الأسرى الفلسطينيين.وقال ‏السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، إن "المحادثات ستُعقد خلال 10 أيام من تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل لوقف دائم".وأكد الرئيس المصري أن "المعاناة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة ضخمة جدًّا"، مجددا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو يرد لأول مرة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين

13:22 GMT 28.10.2024
© AP Photo / Pamela Smithرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Pamela Smith
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على التقارير التي تفيد بأن مصر تقدمت باقتراح سيتم بموجبه الإفراج عن 4 رهائن إسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في قطاع غزة.
وقال نتنياهو، خلال اجتماع كتلة الليكود، "إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين للإفراج عن الرهائن الأربع، فسأقبله على الفور".
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أن مصر اقترحت مبادرة لوقف النار لمدة يومين في قطاع غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين ببعض الأسرى الفلسطينيين.
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وقال ‏السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، إن "المحادثات ستُعقد خلال 10 أيام من تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل لوقف دائم".
وأكد الرئيس المصري أن "المعاناة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة ضخمة جدًّا"، مجددا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.
كما أكد السيسي أن "هناك إجماعا عربيا على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن"، مشيرا إلى أن مقترح مصر لوقف إطلاق النار المؤقت يهدف للوصول لوقف إطلاق نار دائم.
يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.
وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.
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