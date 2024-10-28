https://sarabic.ae/20241028/نتنياهو-يرد-لأول-مرة-على-المقترح-المصري-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-لمدة-يومين-1094244741.html
نتنياهو يرد لأول مرة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين
نتنياهو يرد لأول مرة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين
سبوتنيك عربي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على التقارير التي تفيد بأن مصر تقدمت باقتراح سيتم بموجبه الإفراج عن 4 رهائن إسرائيليين مقابل وقف... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T13:22+0000
2024-10-28T13:22+0000
2024-10-28T13:22+0000
مصر
أخبار مصر الآن
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
الرئيس عبدالفتاح السيسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093952827_0:4:1001:567_1920x0_80_0_0_a2884c27a4d869da41066b200986d3e0.jpg
وقال نتنياهو، خلال اجتماع كتلة الليكود، "إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين للإفراج عن الرهائن الأربع، فسأقبله على الفور".وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أن مصر اقترحت مبادرة لوقف النار لمدة يومين في قطاع غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين ببعض الأسرى الفلسطينيين.وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، إن "المحادثات ستُعقد خلال 10 أيام من تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل لوقف دائم".وأكد الرئيس المصري أن "المعاناة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة ضخمة جدًّا"، مجددا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.
https://sarabic.ae/20241024/المكتب-السياسي-لحركة-حماس-لم-نطلع-على-الاقتراح-المصري-الجديد-بشأن-الهدنة-وتبادل-الأسرى-مع-إسرائيل-1094103346.html
مصر
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093952827_47:0:935:666_1920x0_80_0_0_db529572e31c0602adfd52405cdb2b21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو يرد لأول مرة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على التقارير التي تفيد بأن مصر تقدمت باقتراح سيتم بموجبه الإفراج عن 4 رهائن إسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في قطاع غزة.
وقال نتنياهو، خلال اجتماع كتلة الليكود
، "إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين للإفراج عن الرهائن الأربع، فسأقبله على الفور".
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أن مصر اقترحت مبادرة لوقف النار لمدة يومين
في قطاع غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين ببعض الأسرى الفلسطينيين.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، إن "المحادثات ستُعقد خلال 10 أيام من تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل لوقف دائم".
وأكد الرئيس المصري أن "المعاناة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة ضخمة جدًّا"، مجددا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.
كما أكد السيسي أن "هناك إجماعا عربيا على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن"، مشيرا إلى أن مقترح مصر لوقف إطلاق النار المؤقت يهدف للوصول لوقف إطلاق نار دائم.
يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي
حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.
وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.