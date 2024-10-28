https://sarabic.ae/20241028/نتنياهو-يرد-لأول-مرة-على-المقترح-المصري-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-لمدة-يومين-1094244741.html

نتنياهو يرد لأول مرة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين

نتنياهو يرد لأول مرة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة لمدة يومين

سبوتنيك عربي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على التقارير التي تفيد بأن مصر تقدمت باقتراح سيتم بموجبه الإفراج عن 4 رهائن إسرائيليين مقابل وقف... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T13:22+0000

2024-10-28T13:22+0000

2024-10-28T13:22+0000

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وقال نتنياهو، خلال اجتماع كتلة الليكود، "إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين للإفراج عن الرهائن الأربع، فسأقبله على الفور".وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أن مصر اقترحت مبادرة لوقف النار لمدة يومين في قطاع غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين ببعض الأسرى الفلسطينيين.وقال ‏السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، إن "المحادثات ستُعقد خلال 10 أيام من تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل لوقف دائم".وأكد الرئيس المصري أن "المعاناة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة ضخمة جدًّا"، مجددا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.

https://sarabic.ae/20241024/المكتب-السياسي-لحركة-حماس-لم-نطلع-على-الاقتراح-المصري-الجديد-بشأن-الهدنة-وتبادل-الأسرى-مع-إسرائيل-1094103346.html

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