https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-صورا-وفيديو-من-هجومه-العسكري-على-إيران-1094190831.html
الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو من هجومه العسكري على إيران
الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو من هجومه العسكري على إيران
سبوتنيك عربي
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقطع فيديو وصورا، من تنفيذه هجمات عسكرية في إيران. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T15:21+0000
2024-10-26T15:21+0000
2024-10-26T15:21+0000
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وتوثق اللقطات المصورة، مقاتلات من طراز "إف-15" و"إف-16"، وهي تتجه لتنفيذ الضربات الليلة الماضية في طهران.كما تبيّن الصور، بعض الطيارات في أسراب سلاح الجو الإسرائيلي، التي شاركت في العملية.وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد شاركت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات تجسس، في الضربات على بعد حوالي 1600 كيلومتر من إسرائيل.وعادت الطائرات بسلام إلى إسرائيل، بعد العملية "المعقدة"، وفقا لوصف صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية، استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
https://sarabic.ae/20241026/إيران-تصدر-بيانا-حول-وضع-منشآتها-النفطية-بعد-الهجمات-الإسرائيلية-1094190585.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو من هجومه العسكري على إيران
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقطع فيديو وصورا، من تنفيذه هجمات عسكرية في إيران.
وتوثق اللقطات المصورة، مقاتلات من طراز "إف-15" و"إف-16"، وهي تتجه لتنفيذ الضربات الليلة الماضية في طهران.
كما تبيّن الصور، بعض الطيارات في أسراب سلاح الجو الإسرائيلي، التي شاركت في العملية.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد شاركت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود وطائرات تجسس، في الضربات على بعد حوالي 1600 كيلومتر من إسرائيل.
وعادت الطائرات بسلام إلى إسرائيل، بعد العملية "المعقدة"، وفقا لوصف صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران
ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية، استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".
ومن جانبها، أعلنت إيران
، أن ضربات إسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".