"بواسطة 100 مقاتلة".. الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية "أيام الحساب" ضد إيران
04:55 GMT 26.10.2024 (تم التحديث: 05:41 GMT 26.10.2024)
© AP Photo / Vahid Salemiالعاصمة الإيرانية طهران، فجر يوم السبت 26 أكتوبر 2024، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن "انتهاء الرد الإسرائيلي على إيران"، متوعدًا بـ"الرد على أي هجوم إيراني جديد قد يحدث".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، فجر اليوم: "انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية، لقد نفذنا هجمات مستهدفة ودقيقة ضد أهداف عسكرية في إيران، وأحبطنا تهديدات فورية لدولة إسرائيل".
وأضاف: "إذا ارتكب النظام في إيران، الخطأ وبدأ جولة جديدة من التصعيد فسنضطر للرد".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "عملية "أيام الحساب"، جيش الدفاع استكمل مهاجمة أهداف عسكرية في إيران".
وأضاف: "استكمل جيش الدفاع هجومًا موجها بدقة ضد أهداف عسكرية في عدة مناطق في إيران، وذلك ردًا على الهجمات التي نفذها النظام الإيراني ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، على مدار الأشهر الأخيرة. جميع طائراتنا عادت بسلام إلى قواعدها".
وتابع: "لقد أغارت طائرات سلاح الجو وبتوجيه استخباري على وسائل إنتاج صواريخ أطلقتها إيران نحو دولة إسرائيل، على مدار العام الأخير، حيث شكّلت هذه الصواريخ تهديدًا مباشرًا وفوريًا ضد مواطني إسرائيل"، مؤكدا أن "الغارة أنجزت أهدافها".
وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، نقلت الإذاعة الإسرائيلية، أن "الجيش الإسرائيلي بدأ هجومه للرد على الضربات الإيرانية على إسرائيل، في الأول من أكتوبر(تشرين الأول) الجاري".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه بدأ هجومه على إيران بـ"تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية، وذلك ردا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل إيران ضد دولة إسرائيل".
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "الهجوم على إيران، انتهى بعد شنّ 3 موجات من الضربات شملت 20 موقعاً".
وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "100 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم"، وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، بهذا الخصوص، أن الهجوم "نفذته طائرات حربية هجومية ودفاعية وطائرات تزويد بالوقود، وتم على موجات".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان آخر له، أن "النظام الإيراني ووكلاءه في المنطقة هاجموا إسرائيل بلا هوادة، منذ 7 أكتوبر 2023، على 7 جبهات، بما في ذلك الهجمات المباشرة من الأراضي الإيرانية".
وأصدرت قيادة الدفاع الجوي الإيراني، فجر اليوم السبت، بيانا أوضحت فيه "ملابسات" ونتائج الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية إيرانية، ما أدى إلى تفعيل الدفاعات الجوية في بعض المدن.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، عن قيادة قوات الدفاع الجوي الإيراني، قولها: "على الرغم من التحذيرات السابقة، التي أصدرها مسؤولو الجمهورية الإسلامية للنظام الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب أي أعمال مغامرة، فإن هذا النظام المزيف هاجم مواقع عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام".
وكانت مصادر إيرانية مطلعة قد أفادت لوسائل إعلام محلية، اليوم السبت عقب الهجمة الإسرائيلية على البلاد، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".
وأعلن مقر الدفاعات الجوية الإيرانية، أن إسرائيل هاجمت بعض النقاط في طهران وخوزستان، لافتًا إلى "نجاح اعتراض الاستهدافات عدا بعض الأضرار المحدودة".