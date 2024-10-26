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https://sarabic.ae/20241026/وكالة-إيران-مستعدة-للرد-على-اعتداء-إسرائيل-1094175868.html
وكالة: إيران مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل
وكالة: إيران مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إيرانية مطلة، اليوم السبت، بأن إيران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل. 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T03:42+0000
2024-10-26T03:41+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل.تزامن ذلك مع إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إتمام الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، مؤكدا تنفيذ "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران، مما أحبط التهديدات المباشرة لدولة إسرائيل".وأوضح هاغاري أن الجيش الإسرائيلي بذلك أنجز مهمته، متوعدا إيران أنها إذا ارتكبت "خطأ البدء بجولة جديدة من التصعيد، فسنكون ملزمين بالرد"، على حد قولهواختتم قائلا: "رسالتنا واضحة، وهي أن كل من يهدد دولة إسرائيل ويسعى إلى جر المنطقة إلى تصعيد أوسع سيدفع ثمنا باهظا، لقد أثبتنا اليوم أن لدينا القدرة والعزم على التصرف بشكل حاسم، ونحن مستعدون، بالهجوم والدفاع عن دولة وشعب إسرائيل".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه بدأ هجومه على إيران بتنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية، وذلك ردا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل إيران ضد دولة إسرائيل.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "النظام الإيراني ووكلاءه في المنطقة هاجموا إسرائيل بلا هوادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على سبع جبهات، بما في ذلك الهجمات المباشرة من الأراضي الإيرانية".وتابع البيان: "مثل أي دولة ذات سيادة في العالم، فإن لدولة إسرائيل الحق والواجب في الرد. قدراتنا الدفاعية والهجومية مستنفرة بالكامل، وسنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن دولة وشعب إسرائيل".في سياق متصل، ذكر الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان وقائد سلاح الجو يشرفان على الهجوم ضد إيران من مقر قيادة سلاح الجو الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241025/إسرائيل-تعلن-بدء-هجومها-للرد-على-إيران---عاجل-1094174579.html
https://sarabic.ae/20241025/مسؤولون-بالحرس-الثوري-إيران-تجهز-لرد-على-الهجوم-الإسرائيلي-المحتمل-بألف-صاروخ-1094147467.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

وكالة: إيران مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل

03:42 GMT 26.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemiطلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
طلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أفادت مصادر إيرانية مطلة، اليوم السبت، بأن إيران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل.
تزامن ذلك مع إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إتمام الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، مؤكدا تنفيذ "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران، مما أحبط التهديدات المباشرة لدولة إسرائيل".
العاصمة الإيرانية طهران، فجر يوم السبت 26 أكتوبر 2024، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوما على إيران
أمس, 23:30 GMT
وأوضح هاغاري أن الجيش الإسرائيلي بذلك أنجز مهمته، متوعدا إيران أنها إذا ارتكبت "خطأ البدء بجولة جديدة من التصعيد، فسنكون ملزمين بالرد"، على حد قوله
واختتم قائلا: "رسالتنا واضحة، وهي أن كل من يهدد دولة إسرائيل ويسعى إلى جر المنطقة إلى تصعيد أوسع سيدفع ثمنا باهظا، لقد أثبتنا اليوم أن لدينا القدرة والعزم على التصرف بشكل حاسم، ونحن مستعدون، بالهجوم والدفاع عن دولة وشعب إسرائيل".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه بدأ هجومه على إيران بتنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية، وذلك ردا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل إيران ضد دولة إسرائيل.
الحرس الثوري الإيراني، إيران 3 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
مسؤولون بالحرس الثوري: إيران تجهز للرد على الهجوم الإسرائيلي المحتمل بألف صاروخ
أمس, 07:16 GMT
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "النظام الإيراني ووكلاءه في المنطقة هاجموا إسرائيل بلا هوادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على سبع جبهات، بما في ذلك الهجمات المباشرة من الأراضي الإيرانية".
وتابع البيان: "مثل أي دولة ذات سيادة في العالم، فإن لدولة إسرائيل الحق والواجب في الرد. قدراتنا الدفاعية والهجومية مستنفرة بالكامل، وسنفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن دولة وشعب إسرائيل".
في سياق متصل، ذكر الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان وقائد سلاح الجو يشرفان على الهجوم ضد إيران من مقر قيادة سلاح الجو الإسرائيلي.
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