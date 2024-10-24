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https://sarabic.ae/20241024/تقرير-إسرائيل-أرجأت-ردها-على-إيران-بسبب-تسريب-وثائق-البنتاغون-1094115231.html
تقرير: إسرائيل أرجأت ردها على إيران بسبب تسريب وثائق "البنتاغون"
تقرير: إسرائيل أرجأت ردها على إيران بسبب تسريب وثائق "البنتاغون"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن إسرائيل أرجأت الرد على الهجمات الإيرانية على بلادها بسبب تسريب وثائق "البنتاغون" الأمريكية. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T11:04+0000
2024-10-24T11:04+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، عن وسائل إعلام غربية أنه بسبب تسريب وثائق "البنتاغون" الأمريكية بشأن تفاصيل الاستعدادات للهجوم الإسرائيلي على إيران، فقد أرجأت إسرائيل القيام بالرد على إيران. وأوضحت أن إسرائيل قررت تأجيل القيام بعملية عسكرية على أهداف إيرانية بعد شعور تل أبيب بالقلق من تسريب الوثائق الأمريكية، متوقعة أن عملية التسريب قد دفعت بإيران إلى تغيير أنماط الهجوم المتعددة، فضلا عن إجبار كبار المسؤولين الإسرائيليين على إعادة التفكير وربما التخطيط لخطة رد بديلة ومفصلة.وفي السياق نفسه، أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء الماضي، أن "التحقيق الذي تجريه دوائر الاستخبارات في واشنطن، بشأن تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران، بدأ يشير إلى الاشتباه بضلوع موظفة كبيرة في البنتاغون".ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن المسؤول بالبنتاغون، قوله إن "الموظفة المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران، هي أمريكية إيرانية الأصل وتدعى آريان طبطبائي".وتعمل آريان طبطبائي، المشتبه بها، والتي لم تتم إدانتها حتى الآن، مديرة مكتب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، للعمليات الخاصة والنزاعات الدولية.ويذكر أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي، قد ربطوا اسم المشتبه بها (طبطبائي)، في التحقيقات التي طالت الموفد الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، وهو المسؤول الذي أحيل إلى التحقيق بعد الاشتباه بتصرفه بمعلومات سرية دون أخذ إذن مسبق وقيامه باتصالات سرية مع شخصيات إيرانية. وشنّت إيران، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردًا على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.
https://sarabic.ae/20241022/البنتاغون-يعلن-الاشتباه-بموظفة-سربت-خطة-إسرائيل-لضرب-إيران-وجدل-في-البيت-الأبيض-1094043992.html
https://sarabic.ae/20241020/وثائق-أمريكية-مسربة-تكشف-سرا-نوويا-عن-استعدادات-إسرائيل-لضرب-إيران-1093960570.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير: إسرائيل أرجأت ردها على إيران بسبب تسريب وثائق "البنتاغون"

11:04 GMT 24.10.2024
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Str/HO
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن إسرائيل أرجأت الرد على الهجمات الإيرانية على بلادها بسبب تسريب وثائق "البنتاغون" الأمريكية.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، عن وسائل إعلام غربية أنه بسبب تسريب وثائق "البنتاغون" الأمريكية بشأن تفاصيل الاستعدادات للهجوم الإسرائيلي على إيران، فقد أرجأت إسرائيل القيام بالرد على إيران.
وأوضحت أن إسرائيل قررت تأجيل القيام بعملية عسكرية على أهداف إيرانية بعد شعور تل أبيب بالقلق من تسريب الوثائق الأمريكية، متوقعة أن عملية التسريب قد دفعت بإيران إلى تغيير أنماط الهجوم المتعددة، فضلا عن إجبار كبار المسؤولين الإسرائيليين على إعادة التفكير وربما التخطيط لخطة رد بديلة ومفصلة.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
البنتاغون يعلن الاشتباه بموظفة سربت خطة إسرائيل لضرب إيران وجدل في البيت الأبيض
22 أكتوبر, 16:09 GMT
وفي السياق نفسه، أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء الماضي، أن "التحقيق الذي تجريه دوائر الاستخبارات في واشنطن، بشأن تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران، بدأ يشير إلى الاشتباه بضلوع موظفة كبيرة في البنتاغون".
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن المسؤول بالبنتاغون، قوله إن "الموظفة المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران، هي أمريكية إيرانية الأصل وتدعى آريان طبطبائي".
وتعمل آريان طبطبائي، المشتبه بها، والتي لم تتم إدانتها حتى الآن، مديرة مكتب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، للعمليات الخاصة والنزاعات الدولية.
ويذكر أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي، قد ربطوا اسم المشتبه بها (طبطبائي)، في التحقيقات التي طالت الموفد الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، وهو المسؤول الذي أحيل إلى التحقيق بعد الاشتباه بتصرفه بمعلومات سرية دون أخذ إذن مسبق وقيامه باتصالات سرية مع شخصيات إيرانية.
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
وثائق أمريكية مسربة تكشف "سرا نوويا" عن استعدادات إسرائيل لضرب إيران
20 أكتوبر, 07:44 GMT
وشنّت إيران، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردًا على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.
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