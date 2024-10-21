ضجة كبرى... هل نقلت الطائرات أسلحة من قاعدة في الكويت إلى إسرائيل؟

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:31 GMT
10 د
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
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خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
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30 د
مساحة حرة
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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30 د
مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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عالم سبوتنيك
نتنياهو يتحدى المقاومة بعد استهداف منزله بمسيرة، إسرائيل تلقي منشورات على غزة تقول من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين، سيُسمح له بالمغادرة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
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https://sarabic.ae/20241021/ضجة-كبرى-هل-نقلت-الطائرات-أسلحة-من-قاعدة-في-الكويت-إلى-إسرائيل؟-1093989317.html
ضجة كبرى... هل نقلت الطائرات أسلحة من قاعدة في الكويت إلى إسرائيل؟
ضجة كبرى... هل نقلت الطائرات أسلحة من قاعدة في الكويت إلى إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
أثارت أنباء، أخيرا، حول انطلاق رحلات جوية على متنها أسلحة، من قاعدة علي السالم في الكويت، إلى قاعدة نفتاييم الإسرائيلية، ضجة واسعة على مواقع التواصل. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T09:48+0000
2024-10-21T09:48+0000
الكويت
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وردا على تلك الأنباء، نفى الجيش الكويتي تلك الأنباء.وجاء في بيان رسمي له، أن "رئاسة الأركان العامة للجيش (تنفي) ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول رحلات جوية لنقل أسلحة من القواعد الجوية الكويتية".وأضاف الجيش الكويتي، مؤكدا أن "الرحلات الجوية العسكرية تتم وفق جداول معدة مسبقًا، وتخضع للتنسيق والرقابة".يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الماضي، نفى الجيش الكويتي صحة الادعاء "باستخدام أراضي وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار".وتابعت رئاسة الأركان، مؤكدةً أنها "لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها، أو أن تكون أراضيها منطلقا للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة".وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، نفت في يناير/ كانون الثاني 2020، وبشكل قاطع صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات "مغلوطة"، حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة في إحدى دول الجوار، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.
https://sarabic.ae/20241015/قطر-ترد-على-مزاعم-بشأن-دعم-قاعدة-العديد-للهجوم-الإسرائيلي-على-فلسطين-1093800615.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

ضجة كبرى... هل نقلت الطائرات أسلحة من قاعدة في الكويت إلى إسرائيل؟

09:48 GMT 21.10.2024
© Photo / Unsplash/ Optical Chemistالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
الكويت
© Photo / Unsplash/ Optical Chemist
تابعنا عبر
أثارت أنباء، أخيرا، حول انطلاق رحلات جوية على متنها أسلحة، من قاعدة علي السالم في الكويت، إلى قاعدة نفتاييم الإسرائيلية، ضجة واسعة على مواقع التواصل.
وردا على تلك الأنباء، نفى الجيش الكويتي تلك الأنباء.
وجاء في بيان رسمي له، أن "رئاسة الأركان العامة للجيش (تنفي) ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول رحلات جوية لنقل أسلحة من القواعد الجوية الكويتية".
وأضاف الجيش الكويتي، مؤكدا أن "الرحلات الجوية العسكرية تتم وفق جداول معدة مسبقًا، وتخضع للتنسيق والرقابة".
يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الماضي، نفى الجيش الكويتي صحة الادعاء "باستخدام أراضي وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار".
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
قطر ترد على مزاعم بشأن دعم قاعدة "العديد" للهجوم الإسرائيلي على فلسطين
15 أكتوبر, 20:36 GMT
وتابعت رئاسة الأركان، مؤكدةً أنها "لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها، أو أن تكون أراضيها منطلقا للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة".
وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، نفت في يناير/ كانون الثاني 2020، وبشكل قاطع صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات "مغلوطة"، حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة في إحدى دول الجوار، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.
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