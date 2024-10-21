https://sarabic.ae/20241021/ضجة-كبرى-هل-نقلت-الطائرات-أسلحة-من-قاعدة-في-الكويت-إلى-إسرائيل؟-1093989317.html
ضجة كبرى... هل نقلت الطائرات أسلحة من قاعدة في الكويت إلى إسرائيل؟
ضجة كبرى... هل نقلت الطائرات أسلحة من قاعدة في الكويت إلى إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
أثارت أنباء، أخيرا، حول انطلاق رحلات جوية على متنها أسلحة، من قاعدة علي السالم في الكويت، إلى قاعدة نفتاييم الإسرائيلية، ضجة واسعة على مواقع التواصل. 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T09:48+0000
2024-10-21T09:48+0000
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وردا على تلك الأنباء، نفى الجيش الكويتي تلك الأنباء.وجاء في بيان رسمي له، أن "رئاسة الأركان العامة للجيش (تنفي) ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول رحلات جوية لنقل أسلحة من القواعد الجوية الكويتية".وأضاف الجيش الكويتي، مؤكدا أن "الرحلات الجوية العسكرية تتم وفق جداول معدة مسبقًا، وتخضع للتنسيق والرقابة".يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الماضي، نفى الجيش الكويتي صحة الادعاء "باستخدام أراضي وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار".وتابعت رئاسة الأركان، مؤكدةً أنها "لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها، أو أن تكون أراضيها منطلقا للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة".وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، نفت في يناير/ كانون الثاني 2020، وبشكل قاطع صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات "مغلوطة"، حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة في إحدى دول الجوار، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.
https://sarabic.ae/20241015/قطر-ترد-على-مزاعم-بشأن-دعم-قاعدة-العديد-للهجوم-الإسرائيلي-على-فلسطين-1093800615.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
ضجة كبرى... هل نقلت الطائرات أسلحة من قاعدة في الكويت إلى إسرائيل؟
أثارت أنباء، أخيرا، حول انطلاق رحلات جوية على متنها أسلحة، من قاعدة علي السالم في الكويت، إلى قاعدة نفتاييم الإسرائيلية، ضجة واسعة على مواقع التواصل.
وردا على تلك الأنباء، نفى الجيش الكويتي تلك الأنباء.
وجاء في بيان رسمي له، أن "رئاسة الأركان العامة للجيش (تنفي) ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول رحلات جوية لنقل أسلحة من القواعد الجوية الكويتية".
وأضاف الجيش الكويتي، مؤكدا أن "الرحلات الجوية العسكرية تتم وفق جداول معدة مسبقًا، وتخضع للتنسيق والرقابة".
يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الماضي، نفى الجيش الكويتي صحة الادعاء "باستخدام أراضي وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار
".
وتابعت رئاسة الأركان، مؤكدةً أنها "لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها، أو أن تكون أراضيها منطلقا للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة".
وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، نفت في يناير/ كانون الثاني 2020، وبشكل قاطع صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات "مغلوطة"، حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة في إحدى دول الجوار، وفقا لصحيفة
"الجريدة" الكويتية.