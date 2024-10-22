https://sarabic.ae/20241022/البنتاغون-يعلن-الاشتباه-بموظفة-سربت-خطة-إسرائيل-لضرب-إيران-وجدل-في-البيت-الأبيض-1094043992.html
البنتاغون يعلن الاشتباه بموظفة سربت خطة إسرائيل لضرب إيران وجدل في البيت الأبيض
البنتاغون يعلن الاشتباه بموظفة سربت خطة إسرائيل لضرب إيران وجدل في البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أن "التحقيق الذي تجريه دوائر الاستخبارات في واشنطن، بشأن تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T16:09+0000
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ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المسؤول بالبنتاغون، قوله إن "الموظفة المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران، هي أمريكية إيرانية الأصل وتدعى آريان طبطبائي".وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه "تم إبلاغ لجان الاستخبارات والقوات المسلحة في الكونغرس بهذا الشأن، وأن المشتبه بها تمتلك تصريحا سريا عالي المرتبة، والذي يمنحها حق الاطلاع على معلومات سرية للغاية".وتعمل آريان طبطبائي، المشتبه بها، والتي لم تتم إدانتها حتى الآن، مديرة مكتب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، للعمليات الخاصة والنزاعات الدولية.ويذكر أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي، قد ربطوا اسم المشتبه بها (طبطبائي)، في التحقيقات التي طالت الموفد الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، وهو المسؤول الذي أحيل إلى التحقيق بعد الاشتباه بتصرفه بمعلومات سرية دون أخذ إذن مسبق وقيامه باتصالات سرية مع شخصيات إيرانية.وشنّت إيران، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردًا على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.
https://sarabic.ae/20241021/إسرائيل-تكشف-شبكة-تجسس-جندتها-إيران-1093996323.html
https://sarabic.ae/20241021/البيت-الأبيض-واشنطن-قلقة-للغاية-إزاء-تسريب-وثائق-سرية-عن-خطط-إسرائيل-لضرب-إيران-1094013121.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
البنتاغون يعلن الاشتباه بموظفة سربت خطة إسرائيل لضرب إيران وجدل في البيت الأبيض
أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أن "التحقيق الذي تجريه دوائر الاستخبارات في واشنطن، بشأن تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران، بدأ يشير إلى الاشتباه بضلوع موظفة كبيرة في البنتاغون".
ونقلت قناة
"سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المسؤول بالبنتاغون، قوله إن "الموظفة المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران، هي أمريكية إيرانية الأصل وتدعى آريان طبطبائي".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه "تم إبلاغ لجان الاستخبارات والقوات المسلحة في الكونغرس بهذا الشأن، وأن المشتبه بها تمتلك تصريحا سريا عالي المرتبة، والذي يمنحها حق الاطلاع على معلومات سرية للغاية".
وتعمل آريان طبطبائي، المشتبه بها، والتي لم تتم إدانتها حتى الآن، مديرة مكتب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، للعمليات الخاصة والنزاعات الدولية.
ويذكر أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي، قد ربطوا اسم المشتبه بها (طبطبائي)، في التحقيقات التي طالت الموفد الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، وهو المسؤول الذي أحيل إلى التحقيق بعد الاشتباه بتصرفه بمعلومات سرية
دون أخذ إذن مسبق وقيامه باتصالات سرية مع شخصيات إيرانية.
وشنّت إيران، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردًا على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.