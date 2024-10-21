https://sarabic.ae/20241021/إسرائيل-تكشف-شبكة-تجسس-جندتها-إيران-1093996323.html

إسرائيل تكشف شبكة تجسس جندتها إيران

إسرائيل تكشف شبكة تجسس جندتها إيران

سبوتنيك عربي

قالت إسرائيل إنها كشفت شبكة تجسس لصالح إيران، كانت قد "صورت قواعد عسكرية إسرائيلية شكلت هدفا للهجوم الإيراني الصاروخي". 21.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-21T12:22+0000

2024-10-21T12:22+0000

2024-10-21T12:22+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حول العالم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_0:114:1100:733_1920x0_80_0_0_b04bb96c466ee9e8372bf98392f3b9ce.jpg

وكشف النيابة العامة الإسرائيلية، الاثنين، عن "شبكة تجسس من 7 مهاجرين من أذربيجان جندتهم إيران".وقالت صحف إسرائيلية إنه تم القبض على سبعة إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران، حيث قاموا بتنفيذ مئات المهام لصالح طهران، مشيرةً إلى أن جميع المشتبه بهم هم من السكان اليهود في حيفا والشمال، بينهم جندي هارب واثنان من القصر.وتم توجيه تهم تصوير وجمع معلومات عن قواعد ومرافق الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك مقر الدفاع "كيريا" في تل أبيب وقاعدتي "نفاتيم" و"رامات ديفيد"، بالإضافة إلى مواقع منظومة "القبة الحديدية.وأظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم نفذوا سلسلة من المهام المختلفة لصالح وكالات الاستخبارات الإيرانية، وكانوا على اتصال مع عملاء إيرانيين. وفي المقابل، تم دفع مئات الآلاف من الدولارات لهم، جزء منها عبر العملات المشفرة.ولفتت الصحف إلى أن بعض المشتبه بهم كانوا يتجسسون لصالح إيران لمدة عامين، وجميعهم شاركوا في أنشطة تجسس منذ بداية الحرب. وأكدت أن مكتب المدعي العام يعتزم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهم يوم الجمعة وطلب احتجازهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية.وذلك يأتي بعد أيام من قبض إسرائيل على "إسرائيلي جندته إيران لاغتيال شخصية كبيرة مقابل 100 ألف دولار".وشنت إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسية لـ"حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ونائب قائد الحرس الثوري.وكانت قاعدة "نفاتيم" هدفا في كل من الهجمات الصاروخية الإيرانية هذا العام، واستهدفت قاعدة "رامات ديفيد" من قبل "حزب الله". كما يُزعم أن المشتبه بهم تلقوا خرائط لمواقع استراتيجية من مشغليهم، بما في ذلك قاعدة "غولاني" التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مميتة في وقت سابق من هذا الشهر.

https://sarabic.ae/20241021/ضجة-كبرى-هل-نقلت-الطائرات-أسلحة-من-قاعدة-في-الكويت-إلى-إسرائيل؟-1093989317.html

https://sarabic.ae/20240922/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-اعتقال-12-شخصا-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-1092996102.html

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان