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الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والتخطيط لتنفيذ عمليات تهدف لزعزعة الأمن في البلاد. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "إيسنا" عن الحرس الثوري الإيراني قوله "تفكيك شبكة مكونة من 12 عنصرا مرتبطة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات إيرانية كانت تخطط لعمليات إرهابية ولتنفيذ عمليات مناهضة للأمن في إيران".وتتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.
https://sarabic.ae/20240922/فريق-فلسطين-القانوني-في-العدل-الدولية-يوضح-أهمية-ودلالات-قرار-الجمعية-العامة-بشأن-الاحتلال-1092993465.html
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إيران, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

17:55 GMT 22.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemiعناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والتخطيط لتنفيذ عمليات تهدف لزعزعة الأمن في البلاد.
ونقلت وكالة "إيسنا" عن الحرس الثوري الإيراني قوله "تفكيك شبكة مكونة من 12 عنصرا مرتبطة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات إيرانية كانت تخطط لعمليات إرهابية ولتنفيذ عمليات مناهضة للأمن في إيران".
ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الاستخبارات الإيرانية، تفكيك شبكة تجسس تابعة لإسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في عدة محافظات إيرانية.
سفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
عضو فريق فلسطين القانوني في "العدل الدولية" توضح أهمية ودلالات قرار الجمعية العامة بشأن "الاحتلال"
16:14 GMT
وتعلن إيران بين الحين والآخر، احتجاز أشخاص بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.
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