https://sarabic.ae/20240922/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-اعتقال-12-شخصا-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-1092996102.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والتخطيط لتنفيذ عمليات تهدف لزعزعة الأمن في البلاد. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T17:55+0000
2024-09-22T17:55+0000
2024-09-22T17:55+0000
إيران
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ونقلت وكالة "إيسنا" عن الحرس الثوري الإيراني قوله "تفكيك شبكة مكونة من 12 عنصرا مرتبطة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات إيرانية كانت تخطط لعمليات إرهابية ولتنفيذ عمليات مناهضة للأمن في إيران".وتتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.
https://sarabic.ae/20240922/فريق-فلسطين-القانوني-في-العدل-الدولية-يوضح-أهمية-ودلالات-قرار-الجمعية-العامة-بشأن-الاحتلال-1092993465.html
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إيران, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، اعتقال 12 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والتخطيط لتنفيذ عمليات تهدف لزعزعة الأمن في البلاد.
ونقلت وكالة "إيسنا" عن الحرس الثوري الإيراني قوله "تفكيك شبكة مكونة من 12 عنصرا مرتبطة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات إيرانية كانت تخطط لعمليات إرهابية ولتنفيذ عمليات مناهضة للأمن في إيران".
ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الاستخبارات الإيرانية، تفكيك شبكة تجسس تابعة لإسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في عدة محافظات إيرانية.
وتعلن إيران بين الحين والآخر، احتجاز أشخاص بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتتبادل إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس على خلفية العداء المتنامي بين البلدين بسبب القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني، الذي تعتبره إسرائيل تهديدا وجوديًا لها.