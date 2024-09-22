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عضو فريق فلسطين القانوني في "العدل الدولية" توضح أهمية ودلالات قرار الجمعية العامة بشأن "الاحتلال"
عضو فريق فلسطين القانوني في "العدل الدولية" توضح أهمية ودلالات قرار الجمعية العامة بشأن "الاحتلال"
سبوتنيك عربي
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية، اليوم الأحد، إن "قرار الجمعية العامة بشأن تفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الخاص،... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T16:14+0000
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وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك": "للمرة الأولى يصدر قرار بهذه القوة من الجمعية العامة فيما يخص الأراضي الفلسطيني، وإذ جاء مكملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي، ويحاول تفعيله، كما وضع حدا زمنيا لمدة 12 شهرا من تاريخ القرار، لانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".وترى نجم أن "القرار رفض كافة التغيرات الديمغرافية، وطالب إسرائيل بإنهاء المشروع الاستيطاني في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناول أوجه الالتزامات القانونية سواء على إسرائيل أو الدول الأخرى أعضاء الأمم المتحدة".وأكدت أن "هذه الالتزامات جاءت في موضوع القدس كعاصمة لإسرائيل، إذ طالب القرار الدول أعضاء الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بذلك وفقا لقرار مجلس الأمن عام 1980، وعدم قبول فتح أي سفارات أو قنصليات معتمدة لدى إسرائيل في القدس، وهو ما ربط التغيرات في القدس الشرقية".وأشادت نميرة نجيم "بمطالبة القرار لدولة سويسرا بعقد اجتماع للدول أعضاء اتفاقية جنيف الأربعة، خلال فترة 6 أشهر، لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها القانونية الخاصة بقوانين الحرب، والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر مهم للغاية فيما يتعلق بمحاولة إرجاع الوضع الراهن في الأراضي المحتلة إلى القانون الدولي وتطبيقه وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية". وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة. وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتا مؤيدا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانونا. وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة. وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدا نهائيا، إذ يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرا بعد اعتماد هذا القرار". وتطالب الوثيقة أيضا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.
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حصري, محكمة العدل الدولية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأمم المتحدة
حصري, محكمة العدل الدولية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأمم المتحدة

عضو فريق فلسطين القانوني في "العدل الدولية" توضح أهمية ودلالات قرار الجمعية العامة بشأن "الاحتلال"

16:14 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 16:28 GMT 22.09.2024)
© Sputnik . WAEL MAGDIسفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية
سفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية، اليوم الأحد، إن "قرار الجمعية العامة بشأن تفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الخاص، بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني، تاريخي ودسم للغاية".
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك": "للمرة الأولى يصدر قرار بهذه القوة من الجمعية العامة فيما يخص الأراضي الفلسطيني، وإذ جاء مكملا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي، ويحاول تفعيله، كما وضع حدا زمنيا لمدة 12 شهرا من تاريخ القرار، لانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وترى نجم أن "القرار رفض كافة التغيرات الديمغرافية، وطالب إسرائيل بإنهاء المشروع الاستيطاني في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناول أوجه الالتزامات القانونية سواء على إسرائيل أو الدول الأخرى أعضاء الأمم المتحدة".
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وأكدت أن "هذه الالتزامات جاءت في موضوع القدس كعاصمة لإسرائيل، إذ طالب القرار الدول أعضاء الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بذلك وفقا لقرار مجلس الأمن عام 1980، وعدم قبول فتح أي سفارات أو قنصليات معتمدة لدى إسرائيل في القدس، وهو ما ربط التغيرات في القدس الشرقية".

وأوضحت عضو الفريق القانوني لفلسطين في محكمة العدل الدولية أن "قرار الجمعية العامة تضمن جانبا آخر مهما للغاية، وهو ما يتعلق بفرض العقوبات التي لم تتناول فقط الحكومات، لكنها تضمن كافة الشركات والأجهزة الخاصة التي تتعاون مع المستوطنات، والمنتجات التي تخرج منها، وهو ما قد يؤثر على اقتصاديات هذه المستوطنات غير القانونية".

وأشادت نميرة نجيم "بمطالبة القرار لدولة سويسرا بعقد اجتماع للدول أعضاء اتفاقية جنيف الأربعة، خلال فترة 6 أشهر، لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها القانونية الخاصة بقوانين الحرب، والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر مهم للغاية فيما يتعلق بمحاولة إرجاع الوضع الراهن في الأراضي المحتلة إلى القانون الدولي وتطبيقه وفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتا مؤيدا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت.
وخلافا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانونا.
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وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.
وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدا نهائيا، إذ يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرا بعد اعتماد هذا القرار".
وتطالب الوثيقة أيضا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.
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