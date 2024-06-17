https://sarabic.ae/20240617/مندوب-روسيا-عضوية-فلسطين-في-الأمم-المتحدة-ستعمل-على-إطلاق-مفاوضات-متكافئة-مع-إسرائيل--1089919942.html
مندوب روسيا: عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ستعمل على إطلاق مفاوضات متكافئة مع إسرائيل
مندوب روسيا: عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ستعمل على إطلاق مفاوضات متكافئة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا مقتنعة بأن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة ستساعد في إطلاق مفاوضات متساوية بين... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T03:06+0000
2024-06-17T03:06+0000
2024-06-17T03:06+0000
مندوب روسيا
روسيا
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وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "نحن مقتنعون بأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ستساعد في إطلاق عملية مفاوضات متساوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول مجموعة من قضايا الوضع النهائي، والتي ستكون نتيجتها إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967 وعاصمتها في القدس الشرقية".وتتواصل لليوم الـ 254 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240616/سبعة-قتلى-وأكثر-من-عشرة-إصابات-في-قصف-إسرائيلي-لمنزل-في-مخيم-البريج-وسط-غزة-1089918574.html
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مندوب روسيا, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
مندوب روسيا, روسيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
مندوب روسيا: عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ستعمل على إطلاق مفاوضات متكافئة مع إسرائيل
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا مقتنعة بأن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة ستساعد في إطلاق مفاوضات متساوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "نحن مقتنعون بأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ستساعد في إطلاق عملية مفاوضات متساوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول مجموعة من قضايا الوضع النهائي، والتي ستكون نتيجتها إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967 وعاصمتها في القدس الشرقية
".
وتتواصل لليوم الـ 254 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.