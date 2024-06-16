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https://sarabic.ae/20240616/سبعة-قتلى-وأكثر-من-عشرة-إصابات-في-قصف-إسرائيلي-لمنزل-في-مخيم-البريج-وسط-غزة-1089918574.html
سبعة قتلى وأكثر من عشرة إصابات في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط غزة
سبعة قتلى وأكثر من عشرة إصابات في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط غزة
سبوتنيك عربي
قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في استهداف إسرائيلي، اليوم الأحد، لمنزل وسط قطاع غزة. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T22:10+0000
2024-06-16T22:43+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وقال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى لوكالة "سبوتنيك"، إن "مستشفى شهداء الأقصى استقبل مساء اليوم (الأحد) سبعة شهداء وأكثر من عشرة مصابين جراء استهداف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة".دير البلح - سبوتنيك. وأضاف أن "المنزل المستهدف هو منزل مدني يعود لعائلة الخطيب، وأن العدد الأكبر من الشهداء والمصابين من النساء والأطفال وكبار السن"، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.وتتواصل لليوم الـ 254 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240616/مسؤول-في-فريق-التفاوض-الإسرائيلي-مطالب-حماس-تتعارض-مع-الخطوط-العريضة-لمقترح-بايدن-1089909969.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي

سبعة قتلى وأكثر من عشرة إصابات في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط غزة

22:10 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 22:43 GMT 16.06.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في استهداف إسرائيلي، اليوم الأحد، لمنزل وسط قطاع غزة.
وقال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى لوكالة "سبوتنيك"، إن "مستشفى شهداء الأقصى استقبل مساء اليوم (الأحد) سبعة شهداء وأكثر من عشرة مصابين جراء استهداف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة".
دير البلح - سبوتنيك. وأضاف أن "المنزل المستهدف هو منزل مدني يعود لعائلة الخطيب، وأن العدد الأكبر من الشهداء والمصابين من النساء والأطفال وكبار السن"، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي: مطالب حماس تتعارض مع الخطوط العريضة لمقترح بايدن
14:39 GMT
وتتواصل لليوم الـ 254 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة 70 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على حيي الشجاعية والتفاحأمس, 05:41 GMT
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