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الإنسان والثقافة
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البيت الأبيض: واشنطن "قلقة للغاية" إزاء تسريب وثائق سرية عن خطط إسرائيل لضرب إيران
البيت الأبيض: واشنطن "قلقة للغاية" إزاء تسريب وثائق سرية عن خطط إسرائيل لضرب إيران
سبوتنيك عربي
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، أن "أمريكا لا تزال قلقة للغاية بشأن تسريب وثائق شديدة السرية للمخابرات عن استعدادات... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال كيربي للصحفيين: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قلقة للغاية بشأن تسريب وثيقتين شديدتي السرية للمخابرات حول استعدادات إسرائيل لشن ضربة للرد على إيران".كما أكد أن أمريكا لا ترى في مجموعة "بريكس" أي نوع من التهديد.وقال كيربي: "إننا لا ننظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها تهديداً من أي نوع، فهذه البلدان قادرة على أن تقرر بنفسها من تريد أن تتعاون معه".وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يجر أي اتصال مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبيل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبلة.وكانت قاعدة "نفاتيم" هدفا في كل من الهجمات الصاروخية الإيرانية هذا العام، واستهدفت قاعدة "رامات ديفيد" من قبل "حزب الله". كما يُزعم أن المشتبه بهم تلقوا خرائط لمواقع استراتيجية من مشغليهم، بما في ذلك قاعدة "غولاني" التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مميتة في وقت سابق من هذا الشهر.
https://sarabic.ae/20241021/إسرائيل-تكشف-شبكة-تجسس-جندتها-إيران-1093996323.html
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إسرائيل, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض: واشنطن "قلقة للغاية" إزاء تسريب وثائق سرية عن خطط إسرائيل لضرب إيران

17:29 GMT 21.10.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، أن "أمريكا لا تزال قلقة للغاية بشأن تسريب وثائق شديدة السرية للمخابرات عن استعدادات إسرائيل لشن ضربة للرد على إيران"، رداً على الهجوم الصاروخي، الذي شنته طهران على إسرائيل، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وقال كيربي للصحفيين: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قلقة للغاية بشأن تسريب وثيقتين شديدتي السرية للمخابرات حول استعدادات إسرائيل لشن ضربة للرد على إيران".

وأضاف: "لا يوجد ما يشير إلى تسريب وثائق إضافية"، موضحاً أن "المسؤولين الأمريكيين على اتصال بنظرائهم الإسرائيليين بشأن التسريبات".

كما أكد أن أمريكا لا ترى في مجموعة "بريكس" أي نوع من التهديد.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
إسرائيل تكشف شبكة تجسس جندتها إيران
12:22 GMT
وقال كيربي: "إننا لا ننظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها تهديداً من أي نوع، فهذه البلدان قادرة على أن تقرر بنفسها من تريد أن تتعاون معه".
وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يجر أي اتصال مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبيل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبلة.

وشنت إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسية لـ"حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ونائب قائد الحرس الثوري.

وكانت قاعدة "نفاتيم" هدفا في كل من الهجمات الصاروخية الإيرانية هذا العام، واستهدفت قاعدة "رامات ديفيد" من قبل "حزب الله". كما يُزعم أن المشتبه بهم تلقوا خرائط لمواقع استراتيجية من مشغليهم، بما في ذلك قاعدة "غولاني" التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مميتة في وقت سابق من هذا الشهر.
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