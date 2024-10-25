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إسرائيل تعلن بدء هجومها للرد على إيران - عاجل
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إسرائيل تعلن بدء هجومها للرد على إيران - عاجل
إسرائيل تعلن بدء هجومها للرد على إيران - عاجل
سبوتنيك عربي
نقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم السبت، جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما للرد على إيران. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران

إسرائيل تعلن بدء هجومها للرد على إيران - عاجل

23:30 GMT 25.10.2024
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
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نقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم السبت، جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما للرد على إيران.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل23 أكتوبر, 21:29 GMT
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