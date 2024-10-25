https://sarabic.ae/20241025/إسرائيل-تعلن-بدء-هجومها-للرد-على-إيران---عاجل-1094174579.html
إسرائيل تعلن بدء هجومها للرد على إيران - عاجل
إسرائيل تعلن بدء هجومها للرد على إيران - عاجل
سبوتنيك عربي
نقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم السبت، جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما للرد على إيران. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T23:30+0000
2024-10-25T23:30+0000
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يتبع...
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
إسرائيل تعلن بدء هجومها للرد على إيران - عاجل
يتبع
نقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم السبت، جهات إسرائيلية رسمية تؤكد أن إسرائيل بدأت هجوما للرد على إيران.