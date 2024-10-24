https://sarabic.ae/20241024/المكتب-السياسي-لحركة-حماس-لم-نطلع-على-الاقتراح-المصري-الجديد-بشأن-الهدنة-وتبادل-الأسرى-مع-إسرائيل-1094103346.html
المكتب السياسي لحركة "حماس": لم نطلع على الاقتراح المصري الجديد بشأن الهدنة وتبادل الأسرى مع إسرائيل
المكتب السياسي لحركة "حماس": لم نطلع على الاقتراح المصري الجديد بشأن الهدنة وتبادل الأسرى مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" الفلسطينية لم تطلع على الاقتراح المصري الأخير بشأن الهدنة وتبادل الرهائن... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T07:03+0000
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وقال أبو مرزوق في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لقد قرأنا عن ذلك في وسائل الإعلام، لكن حتى الآن لم يكن هناك أي حوار أو محادثات من الجانب المصري، والآن لا توجد مفاوضات على الإطلاق".وفي وقت سابق، أفادت بوابة "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الرئيس الجديد لجهاز المخابرات العامة المصرية، عرض على رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) فكرة صفقة "صغيرة" لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يمكن أن يكون قوة دافعة للمفاوضات حول اتفاق أوسع نطاقا.وذكرت قناة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، في وقت لاحق أن "الصفقة الصغيرة" مع حركة "حماس" الفلسطينية، التي اقترحها الجانب المصري على إسرائيل، تشمل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين والإفراج عن ستة رهائن إسرائيليين فقط، وقد ناقشت السلطات بالفعل هذا الأمر على المستوى العسكري والسياسي في مجلس وزراء البلاد.وتستمر القوات الإسرائيلية بفرض حصار خانق وقصف وتدمير في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة زهاء 100 ألف آخرين، فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن عملياته العسكرية في لبنان وقطاع غزةردا على تصريحات بلينكن بشأن "إنهاء حرب غزة".. مسؤول إسرائيلي: سياستنا بشأن القطاع لم تتغير
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حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
المكتب السياسي لحركة "حماس": لم نطلع على الاقتراح المصري الجديد بشأن الهدنة وتبادل الأسرى مع إسرائيل
صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" الفلسطينية لم تطلع على الاقتراح المصري الأخير بشأن الهدنة وتبادل الرهائن مع إسرائيل، ولا توجد مفاوضات الآن.
وقال أبو مرزوق في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لقد قرأنا عن ذلك في وسائل الإعلام، لكن حتى الآن لم يكن هناك أي حوار أو محادثات من الجانب المصري، والآن لا توجد مفاوضات على الإطلاق".
وفي وقت سابق، أفادت بوابة "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن الرئيس الجديد لجهاز المخابرات العامة المصرية، عرض على رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) فكرة صفقة "صغيرة" لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يمكن أن يكون قوة دافعة للمفاوضات حول اتفاق أوسع نطاقا.
وبحسب مصادر بوابة "أكسيوس"، تقترح مصر البدء بـ"صفقة صغيرة" تتضمن إطلاق سراح عدد صغير من الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية مقابل وقف إطلاق النار لبضعة أيام في غزة.
وذكرت قناة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، في وقت لاحق أن "الصفقة الصغيرة" مع حركة "حماس" الفلسطينية، التي اقترحها الجانب المصري على إسرائيل، تشمل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين والإفراج عن ستة رهائن إسرائيليين فقط، وقد ناقشت السلطات بالفعل هذا الأمر
على المستوى العسكري والسياسي في مجلس وزراء البلاد.
وتستمر القوات الإسرائيلية بفرض حصار خانق وقصف وتدمير في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة
، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة زهاء 100 ألف آخرين، فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.