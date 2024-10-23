https://sarabic.ae/20241023/نائب-رئيس-المكتب-السياسي-لحركة-حماس-يصل-إلى-موسكو-لعقد-مباحثات-مع-مسؤولين-روس-1094062180.html
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يصل إلى موسكو لعقد مباحثات مع مسؤولين روس
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يصل إلى موسكو لعقد مباحثات مع مسؤولين روس
سبوتنيك عربي
وصل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، إلى موسكو في زيارة من المقرر أن يجري خلالها عددا من اللقاءات مع المسؤولين... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T09:23+0000
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ويذكر أن آخر زيارة لأبو مرزوق إلى روسيا لإجراء مشاورات في حزيران/يونيو الماضي.وكان قد وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء إلى مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، لحضور قمة "بريكس"، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتستمر القوات الإسرائيلية بفرض حصار خانق وقصف وتدمير في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة زهاء 100 ألف آخرين؛ فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.
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العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, لبنان, حركة حماس, روسيا
العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, لبنان, حركة حماس, روسيا
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يصل إلى موسكو لعقد مباحثات مع مسؤولين روس
09:23 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 09:26 GMT 23.10.2024)
وصل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، إلى موسكو في زيارة من المقرر أن يجري خلالها عددا من اللقاءات مع المسؤولين الروس، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك".
ووفقا للمصدر، فإن القيادي في "حماس" لديه عدد من اللقاءات المقررة في العاصمة الروسية موسكو.
ويذكر أن آخر زيارة لأبو مرزوق إلى روسيا لإجراء مشاورات في حزيران/يونيو الماضي.
وكان قد وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء إلى مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان، لحضور قمة "بريكس"، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتستمر القوات الإسرائيلية بفرض حصار خانق وقصف وتدمير في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة
، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي، منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة زهاء 100 ألف آخرين؛ فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.