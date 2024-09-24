https://sarabic.ae/20240924/الجنرالات-وخطط-أخرى-ما-خطورة-تصريحات-نتنياهو-بشأن-تهجير-السكان-من-شمال-قطاع-غزة؟-1093067084.html

"الجنرالات" وخطط أخرى.. ما خطورة تصريحات نتنياهو بشأن تهجير السكان من شمال قطاع غزة؟

"الجنرالات" وخطط أخرى.. ما خطورة تصريحات نتنياهو بشأن تهجير السكان من شمال قطاع غزة؟

سبوتنيك عربي

مع رفض نتنياهو كافة فرص التوصل لتسوية سياسية في غزة، تزداد المخاوف من تهجير السكان الفلسطينيين من الشمال، ضمن خطة "الجنرالات" التي تم طرحها. 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T17:47+0000

2024-09-24T17:47+0000

2024-09-24T17:47+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل يومين، إن بلاده تدرس خطة "الجنرالات" بإعلان شمالي قطاع غزة منطقة عسكرية، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن نتنياهو أن هناك خططا أخرى تدرسها إسرائيل بالإضافة إلى خطة "الجنرالات" والمعروفة بخطة غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، التي تقضي بتحول شمال غزة إلى منطقة عسكرية إسرائيلية.وطرح البعض تساؤلات بشأن خطورة تصريحات نتنياهو، والخطط التي أعلن نيته تطبيقها في شمال القطاع، والتي تدور معظمها حول تهجير المواطنين الفلسطينيين.سياسة إسرائيليةقال الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، إن ما يحدث في قطاع غزة تطبيق عملي لخطة "الجنرالات" التي اقترحت أخيرا، حيث تستخدم إسرائيل القتل والتجويع والتهجير، والتشريد والقصف العشوائي لكل المناطق في غزة، وهي مستمرة في نهجها وسياساتها ضد الشعب الفلسطيني.وبنيت الخطة الإسرائيلية على أساس تحجيم دور "المقاومة" الفلسطينية في شمال غزة، والتي يقدر عددهم بـ 5 آلاف مقاوم، حيث يريد الجيش الإسرائيلي إخراج السكان من هذه المناطق حتى يستطيع التفرد بهم ومواجهة الفصائل والقضاء عليهم.ورأى الأكاديمي الفلسطيني أن الخطة الإسرائيلية ستفشل، حيث يتمسك السكان بأرضهم، فيما يحاول نتنياهو التغطية على فشله في القطاع عبر قتل أكبر عدد من المدنيين النساء والأطفال والشيوخ، ضمن سياسة القضاء على جميع الشعب الفلسطيني، سواء كانوا مدنيين أو مقاومين.نكبة فلسطينية جديدةمن جانبه، حذر المحلل السياسي الفلسطيني، ثائر أبو عطيوي، من تصريحات نتنياهو بشأن دراسة تطبيق "خطة الجنرالات" في شمال قطاع غزة، معتبرًا أن تنفيذ الخطة بمثابة نكبة فلسطينية جديدة تشبه نكبة 1948م.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "تقوم الخطة على ترحيل وتهجير وطرد سكان شمال قطاع غزة من أراضيهم ومناطق سكنهم بشكل عام، وتحويله إلى منطقة فاصلة وحدودية جديدة، يتم بناء المستوطنات الجديدة عليها، وهذا الأمر يعني احتلال جديد لمناطق شمال غزة".وتابع:ورأى أن تصريحات نتنياهو بشأن الخطة في هذا التوقيت، ومع الحرب في غزة والتصعيد على جبهة لبنان، قد يعني تطبيق الخطة، في ظل عدم وجود أفق واقعي وملموس لوقف الحرب والتصعيد الإسرائيلي على كل هذه الجهات.وأكد أن استمرار الحرب دون وجود ضغط دولي ملحوظ على إسرائيل لوقف التصعيد، يعني أنه ليس هناك ما يمنع نتنياهو من تنفيذ خطته الخطيرة لتهجير المواطنين في شمال غزة.وأطلق حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل، حملة لجمع توقيعات نواب على عريضة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تطالبه بتنفيذ ما تعرف "بخطة الجنرالات"، التي تقضي بتحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية، وإخلاء 200 ألف فلسطيني من هناك، لإبقاء المنطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.ونصت تلك الخطة، على تنفيذ الجيش مرحلتين في غزة، تقضي الأولى بتهجير السكان المتبقين في شمال القطاع وتحويلها لمنطقة عسكرية مغلقة، ثم تنفيذ عملية التهجير عينها في بقية أنحاء القطاع.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مقتل 41 ألفا و467 فلسطينيا إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.

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