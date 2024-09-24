https://sarabic.ae/20240924/زعيم-أوروبي-يتهم-إسرائيل-بتسريب-رسالة-بعثها-إلى-الرئيس-الإيراني-فما-مضمونها-1093064116.html
زعيم أوروبي يتهم إسرائيل بتسريب رسالة بعثها إلى الرئيس الإيراني... فما مضمونها؟
زعيم أوروبي يتهم إسرائيل بتسريب رسالة بعثها إلى الرئيس الإيراني... فما مضمونها؟
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأيرلندي، مايكل هيغينز، السفارة الإسرائيلية في دبلن، بتسريب مضمون رسالة بعثها إلى الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بمناسبة تنصيبه. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T16:43+0000
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وقال هيغينز، في تصريحات صحفية، إنه "لا يعرف كيف تم تسريب رسالته، مضيفا أنها ""رسالة قياسية وتأتي في سياق التشجيع لرئيس جمهورية بدأ للتو منصبه".ورفضت السفارة الإسرائيلية في دبلن الاتهامات التي وجهها رئيس أيرلندا بشأن التسريب المتعمد عن الرسالة من قبل هذه السفارة، ووصفتها بـ”الاتهام الذي لا أساس له من الصحة”.وقالت عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن الشخص الذي أرسلها هو المسؤول عن حفظ الرسالة، واصفة لهجة رسالة هيغنز إلى بزشكيان بأنها ودية.وتوترت العلاقات بين أيرلندا وإسرائيل في العام الماضي، كما أن اعتراف أيرلندا بدولة فلسطين في يونيو/ حزيران من هذا العام دفع إسرائيل إلى استدعاء سفيرتها في دبلن دانا إرليخ إلى إسرائيل احتجاجاً على هذا القرار.وبعدها، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الأيرلندية، اليوم السبت، سحب استثمارات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي من شركات وبنوك إسرائيلية بسبب أنشطتها.وقالت صحيفة " independent Irish"، إن "إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 2.95 مليون يورو (3.2 ملايين دولار) من الشركات التالية، وأغلبها بنوك، بنك "هبوعليم"، بنك "لئومي"، بنك "مزراحي تفاحوت" ومتاجر "رامي ليفي".
https://sarabic.ae/20240522/النرويج-وإيرلندا-وإسبانيا-تعترف-بدولة-فلسطين-إسرائيل-تستنكر-وحماس-ترحب-1089098088.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم
زعيم أوروبي يتهم إسرائيل بتسريب رسالة بعثها إلى الرئيس الإيراني... فما مضمونها؟
اتهم الرئيس الأيرلندي، مايكل هيغينز، السفارة الإسرائيلية في دبلن، بتسريب مضمون رسالة بعثها إلى الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بمناسبة تنصيبه.
وقال هيغينز، في تصريحات صحفية، إنه "لا يعرف كيف تم تسريب رسالته، مضيفا أنها ""رسالة قياسية وتأتي في سياق التشجيع لرئيس جمهورية بدأ للتو منصبه".
ورفضت السفارة الإسرائيلية في دبلن الاتهامات التي وجهها رئيس أيرلندا بشأن التسريب المتعمد عن الرسالة من قبل هذه السفارة، ووصفتها بـ”الاتهام الذي لا أساس له من الصحة”.
وقالت عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن الشخص الذي أرسلها هو المسؤول عن حفظ الرسالة، واصفة لهجة رسالة هيغنز إلى بزشكيان بأنها ودية.
وتوترت العلاقات بين أيرلندا وإسرائيل في العام الماضي، كما أن اعتراف أيرلندا بدولة فلسطين في يونيو/ حزيران من هذا العام دفع إسرائيل إلى استدعاء سفيرتها في دبلن
دانا إرليخ إلى إسرائيل احتجاجاً على هذا القرار.
وبعدها، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الأيرلندية، اليوم السبت، سحب استثمارات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي من شركات وبنوك إسرائيلية بسبب أنشطتها.
وقالت صحيفة
" independent Irish"، إن "إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 2.95 مليون يورو (3.2 ملايين دولار) من الشركات التالية، وأغلبها بنوك، بنك "هبوعليم"، بنك "لئومي"، بنك "مزراحي تفاحوت" ومتاجر "رامي ليفي".