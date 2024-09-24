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بث مباشر... الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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المقهى الثقافي
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الجوع يفتك باليمنيين
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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https://sarabic.ae/20240924/زعيم-أوروبي-يتهم-إسرائيل-بتسريب-رسالة-بعثها-إلى-الرئيس-الإيراني-فما-مضمونها-1093064116.html
زعيم أوروبي يتهم إسرائيل بتسريب رسالة بعثها إلى الرئيس الإيراني... فما مضمونها؟
زعيم أوروبي يتهم إسرائيل بتسريب رسالة بعثها إلى الرئيس الإيراني... فما مضمونها؟
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأيرلندي، مايكل هيغينز، السفارة الإسرائيلية في دبلن، بتسريب مضمون رسالة بعثها إلى الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بمناسبة تنصيبه. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T16:43+0000
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وقال هيغينز، في تصريحات صحفية، إنه "لا يعرف كيف تم تسريب رسالته، مضيفا أنها ""رسالة قياسية وتأتي في سياق التشجيع لرئيس جمهورية بدأ للتو منصبه".ورفضت السفارة الإسرائيلية في دبلن الاتهامات التي وجهها رئيس أيرلندا بشأن التسريب المتعمد عن الرسالة من قبل هذه السفارة، ووصفتها بـ”الاتهام الذي لا أساس له من الصحة”.وقالت عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن الشخص الذي أرسلها هو المسؤول عن حفظ الرسالة، واصفة لهجة رسالة هيغنز إلى بزشكيان بأنها ودية.وتوترت العلاقات بين أيرلندا وإسرائيل في العام الماضي، كما أن اعتراف أيرلندا بدولة فلسطين في يونيو/ حزيران من هذا العام دفع إسرائيل إلى استدعاء سفيرتها في دبلن دانا إرليخ إلى إسرائيل احتجاجاً على هذا القرار.وبعدها، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الأيرلندية، اليوم السبت، سحب استثمارات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي من شركات وبنوك إسرائيلية بسبب أنشطتها.وقالت صحيفة " independent Irish"، إن "إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 2.95 مليون يورو (3.2 ملايين دولار) من الشركات التالية، وأغلبها بنوك، بنك "هبوعليم"، بنك "لئومي"، بنك "مزراحي تفاحوت" ومتاجر "رامي ليفي".
https://sarabic.ae/20240522/النرويج-وإيرلندا-وإسبانيا-تعترف-بدولة-فلسطين-إسرائيل-تستنكر-وحماس-ترحب-1089098088.html
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زعيم أوروبي يتهم إسرائيل بتسريب رسالة بعثها إلى الرئيس الإيراني... فما مضمونها؟

16:43 GMT 24.09.2024
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
اتهم الرئيس الأيرلندي، مايكل هيغينز، السفارة الإسرائيلية في دبلن، بتسريب مضمون رسالة بعثها إلى الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بمناسبة تنصيبه.
وقال هيغينز، في تصريحات صحفية، إنه "لا يعرف كيف تم تسريب رسالته، مضيفا أنها ""رسالة قياسية وتأتي في سياق التشجيع لرئيس جمهورية بدأ للتو منصبه".
ورفضت السفارة الإسرائيلية في دبلن الاتهامات التي وجهها رئيس أيرلندا بشأن التسريب المتعمد عن الرسالة من قبل هذه السفارة، ووصفتها بـ”الاتهام الذي لا أساس له من الصحة”.
اعلام فلسطينية وإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعترف بدولة فلسطين... إسرائيل تستنكر و"حماس" ترحب
22 مايو, 09:44 GMT
وقالت عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن الشخص الذي أرسلها هو المسؤول عن حفظ الرسالة، واصفة لهجة رسالة هيغنز إلى بزشكيان بأنها ودية.
وتوترت العلاقات بين أيرلندا وإسرائيل في العام الماضي، كما أن اعتراف أيرلندا بدولة فلسطين في يونيو/ حزيران من هذا العام دفع إسرائيل إلى استدعاء سفيرتها في دبلن دانا إرليخ إلى إسرائيل احتجاجاً على هذا القرار.
وبعدها، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الأيرلندية، اليوم السبت، سحب استثمارات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي من شركات وبنوك إسرائيلية بسبب أنشطتها.
وقالت صحيفة " independent Irish"، إن "إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 2.95 مليون يورو (3.2 ملايين دولار) من الشركات التالية، وأغلبها بنوك، بنك "هبوعليم"، بنك "لئومي"، بنك "مزراحي تفاحوت" ومتاجر "رامي ليفي".
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