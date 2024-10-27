https://sarabic.ae/20241027/السيسي-يكشف-تفاصيل-الهدنة-التي-اقترحها-مصر-لمبادلة-أربعة-إسرائيليين-ببعض-الفلسطينيين---عاجل-1094216904.html

السيسي يكشف تفاصيل الهدنة التي اقترحتها مصر لمبادلة 4 إسرائيليين بأسرى فلسطينيين

السيسي يكشف تفاصيل الهدنة التي اقترحتها مصر لمبادلة 4 إسرائيليين بأسرى فلسطينيين

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر اقترحت مبادرة لوقف النار لمدة يومين في قطاع غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين ببعض الأسرى الفلسطينيين. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T16:04+0000

2024-10-27T16:04+0000

2024-10-27T16:27+0000

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وقال ‏السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، إن "المحادثات ستُعقد خلال 10 أيام من تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل لوقف دائم".وأكد الرئيس المصري أن "المعاناة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة ضخمة جدًّا"، مجددا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.كما أكد السيسي أن "هناك إجماعا عربيا على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن"، مشيرا إلى أن مقترح مصر لوقف إطلاق النار المؤقت يهدف للوصول لوقف إطلاق نار دائم.من جهته، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تأييد بلاده لمبادرة الرئيس المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.

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