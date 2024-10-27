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https://sarabic.ae/20241027/السيسي-يكشف-تفاصيل-الهدنة-التي-اقترحها-مصر-لمبادلة-أربعة-إسرائيليين-ببعض-الفلسطينيين---عاجل-1094216904.html
السيسي يكشف تفاصيل الهدنة التي اقترحتها مصر لمبادلة 4 إسرائيليين بأسرى فلسطينيين
السيسي يكشف تفاصيل الهدنة التي اقترحتها مصر لمبادلة 4 إسرائيليين بأسرى فلسطينيين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر اقترحت مبادرة لوقف النار لمدة يومين في قطاع غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين ببعض الأسرى الفلسطينيين. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T16:04+0000
2024-10-27T16:27+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
عبد المجيد تبون
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وقال ‏السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، إن "المحادثات ستُعقد خلال 10 أيام من تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل لوقف دائم".وأكد الرئيس المصري أن "المعاناة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة ضخمة جدًّا"، مجددا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.كما أكد السيسي أن "هناك إجماعا عربيا على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن"، مشيرا إلى أن مقترح مصر لوقف إطلاق النار المؤقت يهدف للوصول لوقف إطلاق نار دائم.من جهته، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تأييد بلاده لمبادرة الرئيس المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.
https://sarabic.ae/20241027/غوتيريش-محنة-المدنيين-المحاصرين-في-شمال-غزة-لا-تطاق-1094216498.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبد المجيد تبون, مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبد المجيد تبون, مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

السيسي يكشف تفاصيل الهدنة التي اقترحتها مصر لمبادلة 4 إسرائيليين بأسرى فلسطينيين

16:04 GMT 27.10.2024 (تم التحديث: 16:27 GMT 27.10.2024)
© AP Photo / Mandel Nganالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Mandel Ngan
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر اقترحت مبادرة لوقف النار لمدة يومين في قطاع غزة لتبادل 4 رهائن إسرائيليين ببعض الأسرى الفلسطينيين.
وقال ‏السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، إن "المحادثات ستُعقد خلال 10 أيام من تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار للتوصل لوقف دائم".
وأكد الرئيس المصري أن "المعاناة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة ضخمة جدًّا"، مجددا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
غوتيريش: محنة المدنيين المحاصرين في شمال غزة لا تطاق
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كما أكد السيسي أن "هناك إجماعا عربيا على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن"، مشيرا إلى أن مقترح مصر لوقف إطلاق النار المؤقت يهدف للوصول لوقف إطلاق نار دائم.
من جهته، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تأييد بلاده لمبادرة الرئيس المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.
وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.
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