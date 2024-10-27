https://sarabic.ae/20241027/غوتيريش-محنة-المدنيين-المحاصرين-في-شمال-غزة-لا-تطاق-1094216498.html

غوتيريش: محنة المدنيين المحاصرين في شمال غزة لا تطاق

غوتيريش: محنة المدنيين المحاصرين في شمال غزة لا تطاق

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، أن توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لا يزال يواجه رفضا من إسرائيل باستثناءات قليلة. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T15:39+0000

2024-10-27T15:39+0000

2024-10-27T15:39+0000

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وقال غوتيريش، في بيان له، إن "محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة لا تطاق"، مشيرا إلى أن "تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة يعرض حياة آلاف الأطفال للخطر".وأكد أن "الدمار الواسع والحرمان بسبب العمليات الإسرائيلية بشمال غزة يجعلان الحياة غير محتملة للفلسطينيين"، معربا عن صدمته لمستويات القتل والدمار الهائلة في شمال غزة.يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.

https://sarabic.ae/20241027/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-40-جريحا-حالة-15-منهم-خطرة-في-عملية-دهس-بتل-أبيب---عاجل-1094203285.html

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