https://sarabic.ae/20241027/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-40-جريحا-حالة-15-منهم-خطرة-في-عملية-دهس-بتل-أبيب---عاجل-1094203285.html

إصابة 40 إسرائيليا بينهم حالات خطرة بحادثة دهس في تل أبيب ومقتل المنفذ... صور وفيديو

إصابة 40 إسرائيليا بينهم حالات خطرة بحادثة دهس في تل أبيب ومقتل المنفذ... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 40 إسرائيليا حالة بعضهم خطرة في عملية دهس في تل أبيب ومقتل المنفذ. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T08:34+0000

2024-10-27T08:34+0000

2024-10-27T09:19+0000

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ونقلت الإذاعة عن الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن شاحنة صدمت عدة أشخاص عند مفترق غليلوت، قرب مقر الموساد شمال تل أبيب ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.وأوضحت سقوط عشرات الإصابات جراء عملية الدهس. فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "شاحنة دهست عددا من الأشخاص الذين كانوا يقفون بالقرب من موقف للحافلات بالقرب من غليلوت بتل أبيب وهناك 40 مصابا في المكان".وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنها تلقت بلاغا حول حادث في غليلوت، "حيث صدمت شاحنة عدة أشخاص كانوا يقفون قرب محطة للحافلات.. ويتم التحقيق في ملابسات الحادث".وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه تم تحييد سائق الشاحنة الذي نفذ عملية الدهس.بينما أكد الإسعاف الإسرائيلي أن عملية الدهس جرى تنفيذها قرب "قاعدة غليلوت" شمال تل أبيب، ما أسفر عن إصابة 40 شخصا بينهم 15 بحالة خطرة.بينما أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن الإسعاف الإسرائيلي قام بنقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفى وحالة بعضهم حرجة جدا.في الوقت الذي أشارت القناة 14 إلى أن نحو 24 مصابا نقلوا إلى المستشفيات، 6 منهم في حالة حرجة.يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.

https://sarabic.ae/20241025/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-عسكريين-إسرائيليين-بينهم-ضابط-في-قطاع-غزة-1094167442.html

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