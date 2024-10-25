https://sarabic.ae/20241025/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-عسكريين-إسرائيليين-بينهم-ضابط-في-قطاع-غزة-1094167442.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في معارك شمالي قطاع غزة. 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T14:48+0000

2024-10-25T14:48+0000

2024-10-25T14:54+0000

إسرائيل

قطاع غزة

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093761025_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_3b2a234c779262721a6c5adef7f9c28a.jpg

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "مقتل النقيب برك إسرائيل ساغن 22 عاما، قائد قسم في دورة قادة الدبابات، والرقيب عيدو بن تسيبي 21 عاما، مقاتل في سلاح المدرعات، والرقيب هلل إلياهو عوبديا، 22 عاما، مقاتل في سلاح المدرعات، في معارك شمالي قطاع غزة".كما ذكرت "سرايا القدس" أن مقاتليها استهدفوا جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، بقذائف الهاون.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.عدوانان إسرائيليان يهددان بقطع التواصل البري نهائيا بين لبنان وسوريا... صور

https://sarabic.ae/20241025/بيان-الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-قوات-الـيونيفيل-في-الظهيرة-جنوبي-لبنان-1094164020.html

https://sarabic.ae/20241025/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-والتوتر-بين-لبنان-وإسرائيل-1094142937.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم