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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في معارك شمالي قطاع غزة. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T14:48+0000
2024-10-25T14:48+0000
2024-10-25T14:54+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "مقتل النقيب برك إسرائيل ساغن 22 عاما، قائد قسم في دورة قادة الدبابات، والرقيب عيدو بن تسيبي 21 عاما، مقاتل في سلاح المدرعات، والرقيب هلل إلياهو عوبديا، 22 عاما، مقاتل في سلاح المدرعات، في معارك شمالي قطاع غزة".كما ذكرت "سرايا القدس" أن مقاتليها استهدفوا جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، بقذائف الهاون.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.عدوانان إسرائيليان يهددان بقطع التواصل البري نهائيا بين لبنان وسوريا... صور
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إسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في قطاع غزة
14:48 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 14:54 GMT 25.10.2024)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في معارك شمالي قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "مقتل النقيب برك إسرائيل ساغن 22 عاما، قائد قسم في دورة قادة الدبابات، والرقيب عيدو بن تسيبي 21 عاما، مقاتل في سلاح المدرعات، والرقيب هلل إلياهو عوبديا، 22 عاما، مقاتل في سلاح المدرعات، في معارك شمالي قطاع غزة".
وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية قد أعلنت عن قنص جندي إسرائيلي ببندقية "الغول" في منطقة الرزان شمال معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية.
كما ذكرت "سرايا القدس" أن مقاتليها استهدفوا جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، بقذائف الهاون.
وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2023، فيما بلغ عدد المصابين 5065 جنديا، أكثر من 750 منهم إصاباتهم خطيرة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى نحو 43 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.
وفي أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.